Кризис в Украине стал следствием «экспорта демократии» со стороны США, НАТО и ЕС. Смелое заявление сделали в Сербии

Кризис в Украине стал следствием экспорта так называемой демократии со стороны США, НАТО и ЕС. Смелое заявление сделали в организации влиятельных сербских дипломатов, политологов, военных и медиков «Белградский форум за мир равноправных», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Экспорт демократии» и диктовка культурно-цивилизационных моделей стали обычным поведением западных держав, а прежде всего США, в их стремлении урегулировать мир по собственным меркам и в соответствии со своими эгоистичными интересами. Стратегия интервенций [которую используют США, НАТО и ЕС] преследует несколько мотивов и целей – это контроль над природными ресурсами и ресурсами развития, перераспределение ресурсов и геополитическая реорганизация мира против и в ущерб воображаемому главному геополитическому противнику. Таким образом, кризис в Украине, конца которому пока не видно, был спровоцирован США, НАТО и ЕС. Можно сказать, что украинский кризис представляет собой самую большую угрозу миру со времен окончания холодной войны.

Авторы послания отметили, что видят решение украинского кризиса без вмешательства и давления извне, что гарантирует исполнение воли украинского народа и уважение исторической роли Украины как моста между Востоком и Западом.

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