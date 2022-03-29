Около 20% литовцев живут в нищете – статистика ЕС

Новости Литвы. Пятая часть населения Литвы на грани нищеты. Об этом свидетельствует статистика ЕС. Каждый второй житель рискует уже завтра остаться без крова, еды, одежды и медуслуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Пятая часть населения Литвы на грани нищеты. Об этом свидетельствует статистика ЕС. Каждый второй житель рискует уже завтра остаться без крова, еды, одежды и медуслуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Половина населения страны справляется с обязательными платежами, но любая непредвиденная ситуация, требующая финансовых вложений, выбивает их из колеи. В группе риска многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и одинокие родители. В пучину нищеты они скатываются из-за маленьких пособий и пенсий. Низкие зарплаты не позволяют сводить концы с концами и 8 % работающих литовцев. Это один из худших показателей в Европе. По данным Национальной сети организаций по снижению нищеты, тенденция в ближайшее время не изменится.