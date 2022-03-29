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Около 20% литовцев живут в нищете – статистика ЕС

29 марта 2022 12:09
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Новости Литвы. Пятая часть населения Литвы на грани нищеты. Об этом свидетельствует статистика ЕС. Каждый второй житель рискует уже завтра остаться без крова, еды, одежды и медуслуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20% литовцев живут в нищете – статистика ЕС-1

Половина населения страны справляется с обязательными платежами, но любая непредвиденная ситуация, требующая финансовых вложений, выбивает их из колеи. В группе риска многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры и одинокие родители. В пучину нищеты они скатываются из-за маленьких пособий и пенсий. Низкие зарплаты не позволяют сводить концы с концами и 8 % работающих литовцев. Это один из худших показателей в Европе. По данным Национальной сети организаций по снижению нищеты, тенденция в ближайшее время не изменится.

# Экономический кризис # Фотофакт

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