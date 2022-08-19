«Мало не покажется». Владимир Рогов рассказал, что происходит в Запорожье и может ли АЭС взорваться

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Нас всех пытаются взять в заложники». Почему начались бомбардировки Запорожской АЭС?

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас Запорожье на слуху у всех. Мировые СМИ об этом пишут. Что на самом деле происходит? То, что касается Запорожской АЭС. Владимир Рогов, член Главного совета Администрации Запорожской области:

Происходит яркий образец ядерного терроризма. Нас всех пытаются взять в заложники постоянными прицельными ударами по атомной станции и рассказами о том, что непонятно, откуда стреляли, или прочие вещи. Мы видим консолидированные действия объединенного Запада, прежде всего англосаксов – США и Британии. И, извините за выражение, подхрюкивающих им других государств. Какие действия происходят? Первые попытки провокации с атомной станцией начались еще сразу после освобождения Энергодара. Так, одна из депутатов Верховной рады по фамилии Безуглая заявила, что атомная станция будет обстреливаться РСЗО и артиллерией России с расстояния в два километра. Русская армия встанет и будет в упор стрелять по АЭС. Это самая изощренная форма самоубийства, которую только можно представить. В апреле на Светлую седмицу, сразу после Пасхи, были нанесены первые удары по атомной станции. То есть мы знаем, что англосаксы любят на православные праздники, на праздники общерусского единства какие-то делать мерзости. Тогда было несколько ударных беспилотников польского производства Warmate, которые несли по 800 грамм в тротиловом эквиваленте. Тогда ПВО отработало, они были сбиты. И все это было представлено в качестве доказательства. Но сорвались с цепи украинские нацисты именно после того, как пошла быстрая зачистка непосредственно обороны, которая считалась неприступной в украинской пропаганде около Донецка. То есть Марьинка, Авдеевка, Пески. То, откуда обстреливался и обстреливается Донецк. Когда пали Пески, когда наши первые группы начали заходить в Марьинку и Авдеевку, то сразу синхронно с этим начались постоянные обстрелы Запорожской атомной электростанции. «У нас даже на вооружении нет – это чисто натовский стандарт». Как в обстрелах пытаются обвинить Россию?

Владимир Рогов:

С чем я это связываю? Все очень просто. Это классическая провокация, которой они пытаются остановить наступление союзных сил и освобождение нашей южнорусской земли от власти нацистов и внешнего управления англосаксов. Здесь показательный момент в том, что, я напомню, в 2014 году так у них получилось, когда был сбит Boeing MH17 (Boeing 777) малазийских авиалиний, естественно, была обвинена армия Новороссии. И наступления, которые вели тогда корпуса ДНР и ЛНР, были поставлены на паузу. Прошло уже восемь лет и один месяц, но до сих пор никаких результатов расследования Запад не предоставляет. С учетом того, какая группировка спутников висела в тот момент над Донбассом, с учетом того, что происходило, мы понимаем, если была хоть толика нашей вины или хоть намек на нее, мы бы уже были объявлены виновными. Но ничего не получается. И, понятно, скорее всего, объявят уже или после смерти Порошенко, или когда у Порошенко нужно будет забрать последний честно наворованный миллиард. Сейчас, если мы проанализируем структуру ударов по атомной станции, то мы увидим, что там работают РСЗО (ракетные системы залпового огня), причем с управляемыми ракетами западного образца, работает тяжелая дальнобойная артиллерия типа М777, или, как в народе говорят, «Три топора». Все, чем обстреливается в первую очередь наиболее прицельно – это производство США и Британии. Причем 155-мм у нас даже на вооружении нет. Это чисто натовский стандарт. «Мало не покажется как минимум нескольким десяткам стран». Может ли Украина повредить реактор?