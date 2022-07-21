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Кошмарить мирное население, чтобы они не выходили на работу. Зачем украинцы бомбят Запорожскую АЭС?

21 июля 2022 19:11
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

Кошмарить мирное население, чтобы они не выходили на работу. Зачем украинцы бомбят Запорожскую АЭС?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Как обстановка в Мелитополе сейчас, как Запорожье? Мы очень хотели с вами связаться, чтобы узнать из первых рук, потому что недавно была попытка жуткого теракта против Запорожской АЭС. Скажите, какие сейчас известны подробности?

Кошмарить мирное население, чтобы они не выходили на работу. Зачем украинцы бомбят Запорожскую АЭС?-4

Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:
Надо понимать, что это не первая провокация, не первая попытка теракта. Первая была еще на Светлую седмицу сразу после Пасхи, еще 25-27 апреля наносились удары. Кстати, это были польские ударные беспилотники и в апреле они несли взрывчатые вещества в тротиловом эквиваленте 800 граммов. Тогда они были сбиты системой ПВО России. В мае аналогичные провокации, в июне. А в июле они как сорвались с цепи. Стали пытаться по несколько раз в неделю наносить удары. 10 июля, 18 и 20. И 20-е стало самым резонансным. Методика очень простая: отправляют слишком большое количество целей, с которыми не успевает справиться та система ПВО, которая на месте. Они так делают в случае обстрела мирных городов. То есть, сначала выгружают ракеты «Града», «Урагана» еще чего-то, РСЗО. ПВО перехватывает эти ракеты, сбивает. А затем, пока идет перезарядка орудий ПВО или ракетных систем, в это время летит еще пакет HiMars. И рассказывается, какое это чудо-оружие. Понятно, что надо небольшое время, чтобы Россия укрепила систему ПВО на передовой. И, естественно, все это будет нейтрализовано. Я напомню, что за эту войну уже было чудо-оружие Bayraktar, чудо-оружие NLAW, чудо-оружие Javelin. Причем Bayraktar, Javelin и NLAW уже возведены в культ поклонения. Даже начали делать вышиванки с изображением «Байрактарами». Дальше некуда уже просто идти. Понимаете, культ оружия, культ смерти.

Кошмарить мирное население, чтобы они не выходили на работу. Зачем украинцы бомбят Запорожскую АЭС?-7

Если говорить по поводу случившегося в Энергодаре, а я напомню, что там крупнейшая в Европе атомная электростанция (Запорожская). У нее 6 000 мегаватт мощности. Показательный момент в том, что мы понимаем, что сами ударные беспилотники-камикадзе не угрожали бы атомной станции, потому что ее запас прочности, построенной в советские годы, выдержит даже падение самолета с полным топливным баком. Но тут две цели преследовалось. Первая – кошмарить мирное население, пугать людей, чтобы они не выходили на работу и боялись работать на атомной станции. Вторая – есть система охлаждения атомной станции, которую можно нарушить, которую можно разбомбить, грубо говоря, и вызвать нарушение технологического процесса, потому что охлаждение атомной станции – это очень важно. Собственно говоря, то, что и произошло в 1986 году на Чернобыльской АЭС, как раз тогда проводили эксперименты по разгону АЭС, а потом не смогли остановить и охладить. Здесь, говоря обывательским языком, пытаются добиться той же цели.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Владимир Рогов # Фотофакт

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