Кошмарить мирное население, чтобы они не выходили на работу. Зачем украинцы бомбят Запорожскую АЭС?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как обстановка в Мелитополе сейчас, как Запорожье? Мы очень хотели с вами связаться, чтобы узнать из первых рук, потому что недавно была попытка жуткого теракта против Запорожской АЭС. Скажите, какие сейчас известны подробности?

Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:

Надо понимать, что это не первая провокация, не первая попытка теракта. Первая была еще на Светлую седмицу сразу после Пасхи, еще 25-27 апреля наносились удары. Кстати, это были польские ударные беспилотники и в апреле они несли взрывчатые вещества в тротиловом эквиваленте 800 граммов. Тогда они были сбиты системой ПВО России. В мае аналогичные провокации, в июне. А в июле они как сорвались с цепи. Стали пытаться по несколько раз в неделю наносить удары. 10 июля, 18 и 20. И 20-е стало самым резонансным. Методика очень простая: отправляют слишком большое количество целей, с которыми не успевает справиться та система ПВО, которая на месте. Они так делают в случае обстрела мирных городов. То есть, сначала выгружают ракеты «Града», «Урагана» еще чего-то, РСЗО. ПВО перехватывает эти ракеты, сбивает. А затем, пока идет перезарядка орудий ПВО или ракетных систем, в это время летит еще пакет HiMars. И рассказывается, какое это чудо-оружие. Понятно, что надо небольшое время, чтобы Россия укрепила систему ПВО на передовой. И, естественно, все это будет нейтрализовано. Я напомню, что за эту войну уже было чудо-оружие Bayraktar, чудо-оружие NLAW, чудо-оружие Javelin. Причем Bayraktar, Javelin и NLAW уже возведены в культ поклонения. Даже начали делать вышиванки с изображением «Байрактарами». Дальше некуда уже просто идти. Понимаете, культ оружия, культ смерти.