«Чернобыль будет лёгким чихом». Каков самый страшный итог конфликта в Украине?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим август 2020 года и речь Александра Лукашенко на совещании по экономике. В гостях философ и политолог Николай Щекин, а также депутат Государственной думы России Михаил Делягин. Григорий Азаренок, СТВ:

Есть еще одна тема – это Украина. То, что там происходит сейчас. На самом деле там происходят страшные вещи.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Первое – Украина завершает свой первый и последний исторический цикл развития. Все. Я об этом уже давно говорил. Второе. Сейчас главная задача – чтобы не было техногенной катастрофы. Григорий Азаренок:

Да, приходят самые страшные новости – обстрелы Запорожской АЭС, сегодня их было четыре. Владимир Рогов, член военно-гражданско администрации Запорожской области сказал, что они выпускают все что могут. Они как будто слетели со всех колков. Они жаждут этой техногенной катастрофы. Слава богу, пока работает ПВО Российской Федерации. Тем не менее чтобы люди понимали. Мы просто опишем материальную сторону. Там находится крупнейший ядерный могильник, хранилище ядерных отходов. И если это попадет туда, то Чернобыль будет легким чихом. Ядерное облако очень быстро накроет весь Черноморский регион – Болгарию, Турцию, Закавказье, Кубань, Ростов. Хорошо будет только Америке, а в Европе будет страшная катастрофа. И мы нахлебаемся от этого. Ну а Украина, к сожалению, будет просто в ужасном состоянии. Эвакуировать, снимать с мест придется 2 миллиона. Я молчу про такие вещи, как лучевая болезнь – то, что испытали наши люди в 1990-е после Чернобыля. Все это будет многократно усилено. Они бьют «Ураганами», «Смерчами», «Градами». Слава богу, пока российская ПВО справляется. Тем не менее уже есть повреждения системы охлаждения. Пока еще радиационный фон в норме, но эту сволочь надо остановить, вплоть до ковровых бомбардировок. Конечно, вряд ли меня слышат те, кто принимает решения, да и я понимаю, что намного больше знают те люди, которые непосредственно на месте, кто командует. Но им нельзя допустить этого сделать. Это делают сатанисты по приказу американцев.