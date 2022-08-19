В Латвии и Литве могут остановиться все предприятия, и вот почему

В Латвии и Литве из-за взлетевших цен на электроэнергию могут остановиться все предприятия. Об этом заявили главы конфедераций промышленников балтийских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Латвии и Литве из-за взлетевших цен на электроэнергию могут остановиться все предприятия. Об этом заявили главы конфедераций промышленников балтийских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за фантастического подорожания электричества автоматически поднялась стоимость выпускаемой продукции. Но проблема в том, что цену товара для клиентов повысить невозможно, так как она закреплена в контрактах. То есть предприятия могут продать ее только с громадными убытками для себя. Таким образом они попали в экономическую яму, вырытую энергетиками.
Единственный возможный выход из такой ситуации – это остановить выпуск продукции. Но при всем желании не все могут пойти по этому пути. Есть производства, где нельзя остановить технологический процесс. Например, химические. Им придется работать, ведя себя к разорению. И как выбраться из этой экономической западни, никто не знает.