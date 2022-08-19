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В Латвии и Литве могут остановиться все предприятия, и вот почему

19 августа 2022 13:18
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В Латвии и Литве из-за взлетевших цен на электроэнергию могут остановиться все предприятия. Об этом заявили главы конфедераций промышленников балтийских республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии и Литве могут остановиться все предприятия, и вот почему-1

Из-за фантастического подорожания электричества автоматически поднялась стоимость выпускаемой продукции. Но проблема в том, что цену товара для клиентов повысить невозможно, так как она закреплена в контрактах. То есть предприятия могут продать ее только с громадными убытками для себя. Таким образом они попали в экономическую яму, вырытую энергетиками.  

В Латвии и Литве могут остановиться все предприятия, и вот почему-4

Единственный возможный выход из такой ситуации – это остановить выпуск продукции. Но при всем желании не все могут пойти по этому пути. Есть производства, где нельзя остановить технологический процесс. Например, химические. Им придется работать, ведя себя к разорению. И как выбраться из этой экономической западни, никто не знает.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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