Либо там будет новая Югославия, либо какая-то польская миротворческая операция. Чем может закончиться конфликт в Украине? Мнение Лазуткина

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы же видите, что конфликт пытались решать переговорами и ничего не получилось. Все решается боевыми действиями. Каждый день российская армия проходит километр, два, три фронта по сплошным укрепрайонам. Это жертвы, это снаряды, потеря техники, живой силы. И сколько продлится это сопротивление Украины – большой вопрос. От этого будет зависеть дальнейшее политическое урегулирование. Либо там будет новая Югославия, несколько республик, которые распадутся, либо там останется центральный режим, либо там будет какая-то польская миротворческая операция. Все эти варианты будут нести для нас новые военные риски. Сегодня понятно, кто с кем воюет. А что там будет завтра, это большой вопрос, на третий год. И поскольку из плоскости политики все ушло в военную плоскость, то это не зависит от нас с вами никак. Поэтому Президент и занимается экономикой. Если бы что-то от него зависело, он бы снова пытался проводить переговоры, устраивать переговорную площадку. Но сегодня все это не работает. Американцы нас подтолкнули именно к военному решению вопроса. И все будет решаться на поле боя, поэтому пожелаем российской армии успехов, пусть потерь будет меньше, а успехов больше.

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Лазуткин о действиях Запада: «Россию надо ослаблять. Как это сделать? Надо создавать проблему везде»