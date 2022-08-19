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Отменят шенген или нет? В странах ЕС ситуация обостряется

19 августа 2022 17:14
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Новости Литвы. Несмотря на призывы со стороны людей, в рядах европолитиков продолжают расти антибелорусские и антироссийские настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменят шенген или нет? В странах ЕС ситуация обостряется -1

К забастовке против шенгена присоединилась и Литва. Министр иностранных дел прибалтийской республики призвал страны Евросоюза отменить шенгенские визы, которые ранее выдали россиянам и белорусам. Такую позицию также заняли в Латвии и Эстонии. Однако, как заявил сам глава МИД Литвы, отмена виз со временем может привести к внутреннему расколу. Конфликт может начаться между странами ЕС, которые будут продолжать выдавать визы, и теми, которые уже прекратили.

# Международная политика # Габриэлюс Ландсбергис # Новости Литвы # Фотофакт

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