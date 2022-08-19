Отменят шенген или нет? В странах ЕС ситуация обостряется

К забастовке против шенгена присоединилась и Литва. Министр иностранных дел прибалтийской республики призвал страны Евросоюза отменить шенгенские визы, которые ранее выдали россиянам и белорусам. Такую позицию также заняли в Латвии и Эстонии. Однако, как заявил сам глава МИД Литвы, отмена виз со временем может привести к внутреннему расколу. Конфликт может начаться между странами ЕС, которые будут продолжать выдавать визы, и теми, которые уже прекратили.