По словам Рогова, заявление президента России остудило пыл ряда западных государств, до этого поддержавших инициативу Франции.
Рогов: Зеленский – в геополитическом котле, его окружение находится в унынии.
Рогов: встреча «узкого круга» с Зеленским – антироссийская провокация.
После прилюдной перепалки в Белом доме совместную пресс-конференцию с Дональдом Трампом отменили, а Зеленский уехал из Белого дома раньше, чем было запланировано.
Российские Вооруженные силы ударили по запорожскому заводу, где производили беспилотники для ударов по Крыму.
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