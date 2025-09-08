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Новости по тегу #Владимир Рогов

Рогов: число «желающих» ввести войска в Украину поубавилось после слов Путина
08 сентября 2025 11:00

Рогов: число «желающих» ввести войска в Украину поубавилось после слов Путина

Зеленский угодил в геополитический котел – Рогов
17 мая 2025 11:05

Зеленский угодил в геополитический котел – Рогов

Анонсируемая Зеленским встреча «узкого круга» стран станет пиром во время чумы – Рогов
29 марта 2025 12:21

Анонсируемая Зеленским встреча «узкого круга» стран станет пиром во время чумы – Рогов

Рогов заявил, что Зеленский ищет нового хозяина в Европе
02 марта 2025 15:08

Рогов заявил, что Зеленский ищет нового хозяина в Европе

ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров ВСУ в Запорожье
21 октября 2024 09:38

ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров ВСУ в Запорожье

Рогов: украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации
16 мая 2024 08:52

Рогов: украинские пограничники расстреливают убегающих от мобилизации

Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму ночью
30 апреля 2024 07:34

Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму ночью

Рогов: ВСУ отступают под натиском российской армии к северо-западу от Вербового
08 апреля 2024 14:13

Рогов: ВСУ отступают под натиском российской армии к северо-западу от Вербового

Ожесточенные бои идут в поселке Работино – Рогов
03 марта 2024 13:40

Ожесточенные бои идут в поселке Работино – Рогов

Польша ищет способы поделить земли Украины
05 февраля 2024 08:40

Польша ищет способы поделить земли Украины

Киев планирует антироссийскую провокацию, чтобы вернуть внимание Запада – Рогов
13 января 2024 12:03

Киев планирует антироссийскую провокацию, чтобы вернуть внимание Запада – Рогов

Рогов: ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе во время ротации членов МАГАТЭ
02 ноября 2023 13:08

Рогов: ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе во время ротации членов МАГАТЭ