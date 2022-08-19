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Готов ли Шольц пожертвовать своей страной ради Украины и почему немцы просят отменить санкции против России?

19 августа 2022 17:19
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Новости Германии. Высокие цены, дефицит продовольствия и огромные счета за коммунальные. Немцы больше не желают жертвовать своими доходами в угоду политическим интересам Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готов ли Шольц пожертвовать своей страной ради Украины и почему немцы просят отменить санкции против России?-1

Местные ремесленники призвали Шольца отменить санкции против России и спасти экономику ФРГ. В открытом письме для канцлера было написано несколько вопросов. Хочет ли Шольц стать тем политиком, который довел Германию до разорения, и готов ли он пожертвовать своей страной ради Украины? Кроме того, по словам ремесленников, именно антироссийские санкции могут полностью разрушить немецкую экономику. Хочет ли правительство Германии подвергнуть страну такому риску? Об этом спрашивают подписавшиеся под обращением.

# Международная политика # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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