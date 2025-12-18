Послание Президента к народу и парламенту – ГЛАВНОЕ

Лукашенко: ВНС должно обеспечивать незыблемость конституционного строя Какой будет Беларусь – зависит только от нас. Но каждый должен делать что может на своем месте, чтобы страна развивалась. Время выбрало нас, и это время конкретных дел. Об этом заявил Президент Беларуси. С Посланием народу и парламенту глава государства выступил 18 декабря на Всебелорусском народном собрании. Итоги 1-го дня 2-го заседания VII ВНС – главные тезисы Послания Президента

Лукашенко: время выбрало нас, и это время конкретных дел! Как подчеркнул Александр Лукашенко, современные вызовы очень жесткие. Впрочем, если посмотреть на события уходящей пятилетки, проще не было. Президент напомнил, в каких условиях нам пришлось укреплять экономику, реализовывать по-настоящему амбициозные цели. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2020 году мы поставили планку по наращиванию экспорта – до 50 миллиардов долларов. В итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти со 190 странами мира. Запад не учел одного – мир огромен! Никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет. Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью. Мы сохранили и приумножили сильный реальный сектор экономики, ничего не загубив и не расплескав из советского наследия. В мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности занимаем 56-ю позицию среди полутора сотен стран. Читать далее

«Мы – машиностроительная страна!» Лукашенко о необходимости увеличить плотность роботизации к 2030-му И хоть задачи, производить в Беларуси абсолютно все, никогда не стояло – акцентировал глава государства – критические отрасли должны быть обеспечены продукцией собственного производства минимум на 90 %. Вместе с тем попросту глупо и преступно не пользоваться компетенциями и сырьем, которые в Беларуси есть. Тем более что на полезные ископаемые наша земля не так богата. Учитывая характер Александра Лукашенко, естественно, в ходе Послания Президент говорил не только об успехах страны. Но также озвучил направления, в которых еще следует работать. И именно задачу обеспечения технологического суверенитета глава государства обозначил как приоритетную. Читать далее Президент поручил устранить пробелы в сельском хозяйстве и не только Безрассудное расходование средств – это не по-белорусски. Потому и к вопросам цифровизации подходить нужно взвешенно, ориентироваться на востребованность и эффективность внедрения той или иной функции. Президент поручил проработать возможность создания единой службы, которая стала бы универсальным центром обратной связи с населением, чтобы действительно сделать жизнь людей проще. Еще один момент в этом контексте – сотовая связь. Вопрос глава государства назвал злободневным. Александр Лукашенко также обратил внимание на расходы на интернет, которые уже сопоставимы с другими коммунальными платежами. А качество связи далеко не всегда на высоте. Правительству было поручено разобраться с проблемой в течение 2026 года. Читать дальше

Лукашенко: деньгами рожать не заставим! Опыт последнего десятилетия это подтвердил Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, с точки зрения материального стимулирования сделано достаточно. До появления ребенка будущие мамы обеспечены бесплатным полным медицинским сопровождением, платим весомые детские пособия, предусмотрен семейный капитал, держим на возможном минимуме тарифы за детский сад, субсидируя их из бюджета. Но не всегда причина только в экономических мерах. Часто повторяю: деньгами рожать не заставим. И опыт последнего десятилетия это подтвердил. Самое трудное – работа со стереотипами, навязываемыми через интернет, фильмы и рекламу. Надо учитывать и то, как влияет на сознание молодежи создаваемый образ успешного делового человека, не обремененного семьей. Читать далее Лукашенко: выбор между отечественным и иностранным товаром – вопрос нацбезопасности Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Внутри страны хозяйничает импорт, а вы ходите за господдержкой. Надо перевернуть эту пирамиду! Для правительства показатель доли отечественных товаров на внутреннем рынке будет (наряду с ценами) основным критерием оценки работы. Есть продажи – будут объемы производства, ВВП будет и экспорт. Но если не будет продаж – не будет у вас ни ВВП, ни объемов, ни зарплат. Как экономистам говорю, простейшая формула: все должно идти от сбыта! Все свои маркетплейсы, торговые сети и прочие структуры заставьте, наконец, работать на страну. Иначе будем разбираться с этим другими известными для вас методами. Читать далее

Лукашенко: «Орешник» уже у нас и заступает на боевое дежурство Еще живы поколения людей, кто пережил Великую Отечественную. Потому мы делаем все, чтобы не допустить боевых действий. Делаем все для повышения обороноспособности государства – своего и союзного. Россия остается главным союзником. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей Региональной группировки войск: в случае обострения конфликта вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек с запада России, немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первым идет Беларусь, нам надо реагировать. Дальше нас поддерживает Российская Федерация. Вот это и есть Региональная группировка войск. И тактическое ядерное оружие, которое мы вернули в Беларусь. Читать дальше Лукашенко назвал Россию основным союзником Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопросы нашего союзного строительства – вопрос номер один. Мы будем все делать, чтобы наш Союз был крепким. Мы с Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот Союз. Я считаю, что правительству и парламенту следует уделить особое внимание этой системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков. Читать далее

«Как не стало СССР – так и держим этот удар». Лукашенко рассказал о давлении на Беларусь «Всё идет к большой сделке». Лукашенко прокомментировал переговоры с США Отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что переговоры с США продвигаются к «большой сделке» и возможной встрече с лидером США Дональдом Трампом. По его словам, американская сторона готова к обсуждению снятия санкций, при этом понимая важность сохранения доллара в качестве резервной мировой валюты. Читать дальше Лукашенко: среди беглых за рубежом сотни агентов Беларуси «Половина тех, кто сбежал, – это наши агенты», – сказал Президент Беларуси. Глава государства подчеркнул, что белорусские власти владеют информацией о происходящем и открыто об этом сообщили США. «Вы не успеете там повернуться – мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться «тихушкам», «лахушкам», – сообщил Александр Лукашенко. Читать дальше