Лукашенко: деньгами рожать не заставим! Опыт последнего десятилетия это подтвердил
Экономика – основа основ, о чем было сказано неоднократно. Именно на ее разрушение в конечном итоге направлены все действия оппонентов. Однако Александр Лукашенко напомнил про еще одну основу, фундамент, на котором строилась наша страна и без которого Беларуси попросту не станет. Речь о деревнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их возрождение, в том числе в формате агрогородков, – государственный приоритет. Сегодня условия жизни в регионах и в столице продолжают делать созвучными. Доступная медицина, жилье, рабочие места – работа над этими вопросами только усилится.
Предстоит работа и над качеством оказания медицинской помощи. Не потому что все плохо, а потому что только здоровый человек сможет помочь в развитии страны, и здоровье – самое важное для каждого белоруса.
По отдельным направлениям отечественное здравоохранение справедливо признано лучшем в глобальном масштабе. В том числе Беларусь стабильно удерживает низкие показатели младенческой, детской и материнской смертности. Тем не менее демографический вопрос актуален. Не только для нашей страны. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, чтобы только сохранить численность населения Беларуси, в семьях должны рождаться по три малыша.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуацию вы знаете: сегодня все развитые страны столкнулись с беспрецедентным снижением рождаемости и старением населения. К сожалению, Беларусь не исключение. То, что по оказанию медицинской помощи матерям и детям наша страна сохраняет лидирующие позиции в мире. Мы длительное время удерживаем низкие показатели младенческой, детской, материнской смертности является огромным достижением. Мы первые в мире в этом плане. Но это уже мало. Чтобы только сохранять численность населения, в семьях должны рождаться по три малыша.
Да, с точки зрения материального стимулирования сделано достаточно. До появления ребенка будущие мамы обеспечены бесплатным полным медицинским сопровождением, платим весомые детские пособия, предусмотрен семейный капитал, держим на возможном минимуме тарифы за детский сад, субсидируя их из бюджета.
Но не всегда причина только в экономических мерах. Часто повторяю: деньгами рожать не заставим. И опыт последнего десятилетия это подтвердил. Самое трудное – работа со стереотипами, навязываемыми через интернет, фильмы и рекламу. Надо учитывать и то, как влияет на сознание молодежи создаваемый образ успешного делового человека, не обремененного семьей.
Мы не сломаем эти мировые тенденции, не закроемся от них. Мода на нетрадиционную семью – та же тема. И все это выглядит как глобальный проект против человечества. Но что мешает создавать свой, национальный стереотип? Мы через это уже проходили. Белорусский. Надо возвращать образ женщины-матери на пьедестал.
Еще один не менее важный приоритет, соединяющий интересы государства и общества, – качество образования, отметил Президент. Оно должно оставаться доступным. Что касается приоритетов на будущую пятилетку – продолжится работа над сокращением сроков обучения. Конечно, там, где это уместно.
Вопрос кадрового потенциала на высшем уровне звучит постоянно. В сегодняшнем Послании глава государства не обошел его стороной. Уже сейчас мы должны более активно готовить специалистов по высокотехнологичным направлениям, таким как искусственный интеллект.
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