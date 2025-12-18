Лукашенко: деньгами рожать не заставим! Опыт последнего десятилетия это подтвердил

Экономика – основа основ, о чем было сказано неоднократно. Именно на ее разрушение в конечном итоге направлены все действия оппонентов. Однако Александр Лукашенко напомнил про еще одну основу, фундамент, на котором строилась наша страна и без которого Беларуси попросту не станет. Речь о деревнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их возрождение, в том числе в формате агрогородков, – государственный приоритет. Сегодня условия жизни в регионах и в столице продолжают делать созвучными. Доступная медицина, жилье, рабочие места – работа над этими вопросами только усилится. Предстоит работа и над качеством оказания медицинской помощи. Не потому что все плохо, а потому что только здоровый человек сможет помочь в развитии страны, и здоровье – самое важное для каждого белоруса.

По отдельным направлениям отечественное здравоохранение справедливо признано лучшем в глобальном масштабе. В том числе Беларусь стабильно удерживает низкие показатели младенческой, детской и материнской смертности. Тем не менее демографический вопрос актуален. Не только для нашей страны. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, чтобы только сохранить численность населения Беларуси, в семьях должны рождаться по три малыша.