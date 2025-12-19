«Как не стало СССР – так и держим этот удар». Лукашенко рассказал о давлении на Беларусь

Беларусь идет своим путем, и он без иллюзий. Мы живем под давлением, политическим и экономическим. Это цена независимости. Об этом накануне заявил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Послании народу и парламенту были подведены итоги завершающейся пятилетки, определены ключевые точки, опираясь на которые, предстоит развивать страну в будущем. Много было сказано о международном позиционировании Беларуси. В этом контексте, как отметил Александр Лукашенко, выступление он намеренно сокращал. Уже опубликованы фрагменты, которые белорусский лидер не озвучил лично.

Так, сегодня в мире три полюса силы: Китай, Россия, США. Еще одной опорой Президент назвал Евросоюз – с ремаркой о внутреннем раздрае. Если согласие не будет достигнуто, этот центр силы может обрушиться. Вместе с тем новым полюсом притяжения становится Индия, подчеркнул глава государства. Нельзя к тому же игнорировать стремительные темпы развития стран Африканского континента, Азии. Экономический баланс сегодня сдвигается в пользу государств Глобального Востока и Юга, отметил Александр Лукашенко.