«Как не стало СССР – так и держим этот удар». Лукашенко рассказал о давлении на Беларусь

Беларусь идет своим путем, и он без иллюзий. Мы живем под давлением, политическим и экономическим. Это цена независимости. Об этом накануне заявил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь идет своим путем, и он без иллюзий. Мы живем под давлением, политическим и экономическим. Это цена независимости. Об этом накануне заявил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Послании народу и парламенту были подведены итоги завершающейся пятилетки, определены ключевые точки, опираясь на которые, предстоит развивать страну в будущем. Много было сказано о международном позиционировании Беларуси.
В этом контексте, как отметил Александр Лукашенко, выступление он намеренно сокращал. Уже опубликованы фрагменты, которые белорусский лидер не озвучил лично.
Так, сегодня в мире три полюса силы: Китай, Россия, США. Еще одной опорой Президент назвал Евросоюз – с ремаркой о внутреннем раздрае. Если согласие не будет достигнуто, этот центр силы может обрушиться.
Вместе с тем новым полюсом притяжения становится Индия, подчеркнул глава государства. Нельзя к тому же игнорировать стремительные темпы развития стран Африканского континента, Азии. Экономический баланс сегодня сдвигается в пользу государств Глобального Востока и Юга, отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас свой путь. Он без иллюзий. Мы живем под политическим, экономическим давлением всю суверенную историю. Это цена независимости. Как не стало СССР – так и держим этот удар. Но работаем и выходим из этого положения, ориентируясь на внешние рынки.
И Китай, и Индия, Россия, Страны Азии, Африки, Латинской Америки. Это мировое большинство. Им мы – часть этого мирового большинства, как бы кому этого ни хотелось. Будущее за такими организациями, как БРИКС, ШОС, где нас ждут и с удовольствием принимают.
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