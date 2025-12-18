Умение договариваться дипломатическим путем, к сожалению, в наше время – утраченный навык. Воинственная риторика и дальнейшая милитаризация – вот сегодня выбор Европы. Европейский парламент проголосовал за так называемый военный Шенген. То есть отменены внутренние границы для быстрого перемещения войск и техники по территории стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там уверены, что военная мобильность является важнейшим фактором обеспечения безопасности и обороны, а также имеет решающее значение для укрепления восточного фланга НАТО, в частности стран Балтии и Польши. На эти цели Брюссель намерен организовать поборы со стран – участниц ЕС.

По самым скромным подсчетам, проект обойдется минимум в 100 миллиардов евро. Громадные деньги планируется направить на строительство и укрепление дорог, мостов и тоннелей, а также прокладку железнодорожных путей. Речь идет о более полутысячи объектов. Расходы на их возведение и модернизацию лягут на плечи простых налогоплательщиков.