Лукашенко: выбор между отечественным и иностранным товаром – вопрос нацбезопасности

Какой будет Беларусь – зависит только от нас. Сегодня – время конкретных дел. С такими словами обратился Президент Александр Лукашенко в своем Послании к народу и парламенту. Это политическое событие стало центральным в рамках первого дня заседания Всебелорусского народного собрания. Традиционно подведены итоги уходящей пятилетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, поставленные задачи – без сомнений, амбициозные – выполнены. Несмотря на сложности, в частности незаконные западные санкции. За пять лет мы значительно нарастили экспорт, повысили конкурентоспособность отечественной промышленной (и не только) продукции, завершена реализация почти тысячи производственных проектов. Продолжает расти зарплата, а золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме. Вместе с тем успехи не повод расслабляться. Душить Беларусь – в том числе в экономическом плане – продолжат. К тому же сегодня все больше стран используют нечестные методы конкурентной борьбы. На этом фоне вопрос качества – приоритетный. Александр Лукашенко обозначил ряд направлений, в которых предстоит серьезная работа. Одно из них – внутренний рынок и доля отечественных товаров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас, белорусов, выбор, какой товар купить – белорусский или иностранный, это вопрос национальной безопасности (должен быть). Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Но это не результат опыта. Это инструмент промывания мозгов, который был достаточно успешно применен еще в советском обществе, особенно на позднем этапе развития. Мы же понимаем, что и тогда, и сегодня качество производимых белорусами товаров было и остается одним из лучших в мире. Внутри страны хозяйничает импорт, а вы ходите за господдержкой. Надо перевернуть эту пирамиду! Для правительства показатель доли отечественных товаров на внутреннем рынке будет (наряду с ценами) основным критерием оценки работы. Есть продажи – будут объемы производства, ВВП будет и экспорт. Но если не будет продаж – не будет у вас ни ВВП, ни объемов, ни зарплат. Как экономистам говорю, простейшая формула: все должно идти от сбыта! Все свои маркетплейсы, торговые сети и прочие структуры заставьте, наконец, работать на страну. Иначе будем разбираться с этим другими известными для вас методами.