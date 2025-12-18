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Лукашенко: не верю, что искусственный интеллект заменит человека

18 декабря 2025 17:06
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Лукашенко: не верю, что искусственный интеллект заменит человека-0

После Послания народу и парламенту лидер Беларуси Александр Лукашенко, давая ответы на вопросы, заявил, что не верит в возможность замены людей искусственным интеллектом и не хочет, чтобы это случилось.

При этом он отметил, что ознакомился с достижениями в этой области за рубежом.

Также Президент подчеркнул, что необходимо учитывать риски использования новой технологии: он приводит в пример видео, в котором ИИ генерирует его речь на французском языке с искаженным выражением лица, что, по его словам, может повлечь за собой опасные последствия, включая попытки государственного переворота.

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