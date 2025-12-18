Лукашенко: время выбрало нас, и это время конкретных дел!

В развитие темы о том, какова сегодня глобальная обстановка, Александр Лукашенко заключил: мира нет, но за премию Мира идет борьба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее, сегодня у нашей страны есть все, чтобы жить и работать. Просто, посоветовал глава государства, чаще надо смотреться в зеркало. Каждый должен делать работу на своем месте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте будем делать все, чтобы для наших детей было место где жить. Я помню, что за Президентом остается решение стратегических вопросов – пишите в своих «ТикТоках» чтобы я вам покосил территорию, дрова порубил. Слава Богу, я умею это делать. Я приду и сделаю это. Но вы помните, что это ваша задача. Моя задача – решение стратегических вопросов. У меня этих вопросов предостаточно.

Время выбрало нас, и это время конкретных дел! Может быть, я не всех убедил в том, что нам надо обязательно сделать. Возможно, не нашел нужных слов. Но как говорит молодежь: то, что вам зайдет, я хочу сказать в заключении. Мы, наше поколение, не можем переложить нерешенные проблемы и вопросы на плечи наших детей! Не имеем на это права. Потому что нам не все равно, что будет после нас. Что будет с ними, которые идут за нами с нашими детьми. Вам тоже не все равно. Время и вызовы очень жесткие. Поэтому давайте сделаем все, что мы должны сделать! А они придут после нас, если захотят воспользоваться нашим опытом, они им воспользуются. Нет – они будут строить страну для себя.

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