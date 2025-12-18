«Блок из пяти государств». Лукашенко рассказал, что изменит весь мир

В интервью Newsmax TV белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что мир изменится кардинально, если образуется альянс пяти стран – России, США, Китая, Индии и Японии. Об этом сообщает пресс-служба Президент Беларуси.

«Из средств массовой информации я услышал, что Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным – и в короткий промежуток времени», – сказал глава государства.

По его мнению, Европа не понимает намерений Дональда Трампа, а потому лидер Штатов обращается к Азии, которая сейчас стремительно меняется, в первую очередь благодаря Китаю.

Ранее стало известно, что США обсуждают альтернативу Группе семи – создание «ключевой пятерки», однако официального подтверждения этому нет.

Фото: president.gov.by