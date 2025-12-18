Лукашенко потребовал ликвидировать «блатные кормушки» чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема, которая для белорусов является многогранной. Качество жизни, производимой в стране продукции – к этому вопросу Президент возвращался не единожды в ходе Послания народу и Парламенту. В условиях несправедливой конкуренции нужно делать все, чтобы никто не усомнился в возможностях отечественной промышленности. Тем более что качество наших товаров на высоте, но, признал Александр Лукашенко, продавать их мы практически не умеем. Об эффективности продаж на внешних рынках разговор шел отдельный.