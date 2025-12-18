Лукашенко потребовал ликвидировать «блатные кормушки» чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема, которая для белорусов является многогранной. Качество жизни, производимой в стране продукции – к этому вопросу Президент возвращался не единожды в ходе Послания народу и Парламенту. В условиях несправедливой конкуренции нужно делать все, чтобы никто не усомнился в возможностях отечественной промышленности. Тем более что качество наших товаров на высоте, но, признал Александр Лукашенко, продавать их мы практически не умеем. Об эффективности продаж на внешних рынках разговор шел отдельный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вроде бы, выпускаем достойную линейку товаров, но про них или не знают на дальних рынках, или наживаются толпы посредников, снимая основные сливки и получая прибыль. Пора усвоить, что продажи – это искусство. Проинформирую вас, что я поручил заместителю председателя Косинцу Александру Николаевичу немедленно заняться этим вопросом – посредничества. Выкорчевать его на корню. Мы теряем от 30 до 50 % в цене только из-за того, что кормим посредников. Это нормально? Пока рабочая группа доложит мне и внесет предложения, министры, немедленно этим займитесь. Нельзя полагаться на авось или случайные обстоятельства. Нужна продуманная стратегия, четкий план с грамотной логистикой. Командируемый за границу чиновник должен понимать: больше никакого туризма. Совмин и МИД ведут базу экономических и инвестиционных заданий по каждой стране. Правительству за первое полугодие 2026 года поручаю полностью пересмотреть роль и функционал так называемых «институтов развития». Для чего мы тратим столько денег на структуры, которых не видно и не слышно, – Национальное агентство по инвестициям (при Минэкономики), Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (при МИДе), Агентство по внешнеэкономической деятельности (при Банке развития), БелТПП и прочие? Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидируйте в течение первого квартала 2026 года.
Президент поручил устранить пробелы в сельском хозяйстве в ближайший год. Подробности.