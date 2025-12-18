Лукашенко: среди беглых за рубежом сотни агентов Беларуси

Лидер белорусского государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, сообщил, что среди оппозиции за рубежом находятся сотни белорусских агентов.
«Половина тех, кто сбежал, – это наши агенты», – сказал он.
Глава Беларуси подчеркнул, что белорусские власти владеют информацией о происходящем и открыто об этом сообщили США.
«Вы не успеете там повернуться – мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться «тихушкам», «лахушкам», – сообщил лидер Беларуси.
Президент рассказал, что в переговорах с американской стороной обсуждался вопрос вывоза помилованных заключенных в Украину в обмен на белорусских и российских пленных, включая тяжелораненых.
По его словам, часть россиян удалось вернуть домой, за что лидер России Владимир Путин выразил благодарность.
Лукашенко отметил, что Литва пыталась устроить показательные акции с участием беглых, но белорусская сторона получила информацию и пресекла эти планы. Он добавил, что работа агентов за рубежом является важной и героической.
Читайте также:
«Всё идет к большой сделке». Лукашенко прокомментировал переговоры с США
«Это блатные кормушки?» Лукашенко возмутился работой «институтов развития»
Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Беларуси