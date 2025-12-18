Лукашенко: среди беглых за рубежом сотни агентов Беларуси

Лидер белорусского государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, сообщил, что среди оппозиции за рубежом находятся сотни белорусских агентов.

«Половина тех, кто сбежал, – это наши агенты», – сказал он.

Глава Беларуси подчеркнул, что белорусские власти владеют информацией о происходящем и открыто об этом сообщили США.

«Вы не успеете там повернуться – мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться «тихушкам», «лахушкам», – сообщил лидер Беларуси.