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Лукашенко: среди беглых за рубежом сотни агентов Беларуси

18 декабря 2025 16:50
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Лидер белорусского государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, сообщил, что среди оппозиции за рубежом находятся сотни белорусских агентов.

«Половина тех, кто сбежал, – это наши агенты», – сказал он.

Глава Беларуси подчеркнул, что белорусские власти владеют информацией о происходящем и открыто об этом сообщили США.

«Вы не успеете там повернуться – мы уже знаем. Вы не успели там отчитаться «тихушкам», «лахушкам», – сообщил лидер Беларуси.

Президент рассказал, что в переговорах с американской стороной обсуждался вопрос вывоза помилованных заключенных в Украину в обмен на белорусских и российских пленных, включая тяжелораненых.

По его словам, часть россиян удалось вернуть домой, за что лидер России Владимир Путин выразил благодарность.  

Лукашенко отметил, что Литва пыталась устроить показательные акции с участием беглых, но белорусская сторона получила информацию и пресекла эти планы. Он добавил, что работа агентов за рубежом является важной и героической.

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