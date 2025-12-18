Президент поручил устранить пробелы в сельском хозяйстве в ближайший год

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безрассудное расходование средств – это не по-белорусски. Потому и к вопросам цифровизации подходить нужно взвешенно, ориентироваться на востребованность и эффективность внедрения той или иной функции. Президент поручил проработать возможность создания единой службы, которая стала бы универсальным центром обратной связи с населением, чтобы действительно сделать жизнь людей проще.
Еще один момент в этом контексте – сотовая связь. Вопрос глава государства назвал злободневным. Александр Лукашенко также обратил внимание на расходы на интернет, которые уже сопоставимы с другими коммунальными платежами. А качество связи далеко не всегда на высоте. Правительству было поручено разобраться с проблемой в течение 2026 года.
Что касается энергетической самостоятельности, мы сильно продвинулись в этой части вместе с запуском БелАЭС. Сегодня уже никого не приходится убеждать в необходимости данного шага. Особенно на фоне того, что бывшие противники из-за рубежа (Польша, Литва, например) сами планируют использование атомной энергии. Вместе с тем в Беларуси предстоит серьезно поработать над надежностью энергетических объектов, подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще один актуальнейший вопрос – надежность энергетических объектов. Министерству энергетики следует не откладывая заняться строительством линий всех классов напряжения, а также подстанций. С разумным запасом мощности. Но имейте в виду. Проводимая модернизация будет идти строго в рамках установленного порядка роста тарифов для населения и предприятий. Люди к этому привыкли. Раньше было 5 долларов в год, сейчас – половина базовой величины (21 рубль). Никаких скачков здесь не будет. Пятое. Устойчивое и прибыльное производство продуктов питания. Отрасль ежегодно приносит стране миллиарды долларов экспортной выручки (в 2025 году – более 9,5 миллиарда долларов). В этом году, благодаря слаженной работе аграриев, мы получили один из самых высоких урожаев зерновых – 11 миллионов тонн, сахарной свеклы – 6 миллионов тонн. Такого никогда не было. А вспомните, какой был год. Если честно, когда на селекторе определяли уровень зерновых и наши аграрии заявили об 11 миллионах... Ну я согласился: «Посмотрим, как вы его достигнете». Достигли.
Вместе с тем пробелов в сельском хозяйстве немало. Причина в повсеместном отсутствии технологической, производственной дисциплины, в приписках и воровстве. Все это необходимо искоренить в нашей практике. Не в течение пятилетки, а буквально за ближайший год. Сегодня у меня состоялся серьезный разговор с премьер-министром. Я обратил внимание на то, что… Я понимаю, вчерашний губернатор хорошо знает проблему. И когда я называю негатив, он мне говорит: вот у нас там хорошо, а вот некоторые районы, в том числе в Минской области, где он работал, ну, это всего четыре района, которые «кувыркаются» из года в год. На что я сказал: хорошо, из 21, по-моему, района 4, ну можно же порядок навести в 4 районах. Закостенели. За общими цифрами не видим проблем. Итоги витебского совещания будут видны во всех регионах без исключения. Настоятельно рекомендую подключиться к этой работе всем заинтересованным лицам. Время уговоров и объяснений закончено. Только конкретные дела и результат! Далее. Пора кардинально осовременить отрасль, переходить на принципы цифрового сельского хозяйства с масштабированием технологии точного земледелия. Поэтому минимум 40 % организаций отрасли к концу пятилетки необходимо освоить и внедрить данную платформу в своих хозяйствах.
Лукашенко: под неоколониальную дудку Запада больше никто плясать не будет.