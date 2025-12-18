Президент поручил устранить пробелы в сельском хозяйстве в ближайший год

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безрассудное расходование средств – это не по-белорусски. Потому и к вопросам цифровизации подходить нужно взвешенно, ориентироваться на востребованность и эффективность внедрения той или иной функции. Президент поручил проработать возможность создания единой службы, которая стала бы универсальным центром обратной связи с населением, чтобы действительно сделать жизнь людей проще.

Еще один момент в этом контексте – сотовая связь. Вопрос глава государства назвал злободневным. Александр Лукашенко также обратил внимание на расходы на интернет, которые уже сопоставимы с другими коммунальными платежами. А качество связи далеко не всегда на высоте. Правительству было поручено разобраться с проблемой в течение 2026 года.

Что касается энергетической самостоятельности, мы сильно продвинулись в этой части вместе с запуском БелАЭС. Сегодня уже никого не приходится убеждать в необходимости данного шага. Особенно на фоне того, что бывшие противники из-за рубежа (Польша, Литва, например) сами планируют использование атомной энергии. Вместе с тем в Беларуси предстоит серьезно поработать над надежностью энергетических объектов, подчеркнул глава государства.