«Всё идет к большой сделке». Лукашенко прокомментировал переговоры с США

Отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что переговоры с США продвигаются к «большой сделке» и возможной встрече с лидером США Дональдом Трампом.

По его словам, американская сторона готова к обсуждению снятия санкций, при этом понимая важность сохранения доллара в качестве резервной мировой валюты.

«Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны они гарантируют снятие всех санкций», – заявил белорусский лидер.