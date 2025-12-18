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«Всё идет к большой сделке». Лукашенко прокомментировал переговоры с США

18 декабря 2025 16:20
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«Всё идет к большой сделке». Лукашенко прокомментировал переговоры с США-0

Отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что переговоры с США продвигаются к «большой сделке» и возможной встрече с лидером США Дональдом Трампом.

По его словам, американская сторона готова к обсуждению снятия санкций, при этом понимая важность сохранения доллара в качестве резервной мировой валюты.

«Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с Трампом встретиться и договориться. С их стороны они гарантируют снятие всех санкций», – заявил белорусский лидер.

Президент отметил, что Беларусь стремится к равноправным взаимоотношениям с США, без ущерба для других стран, и отметил абсолютное взаимопонимание с Президентом России Владимиром Путиным.

Он также дал ответ на критику со стороны России, отметив, что Москва сама ведет диалог с Вашингтоном, и заверил, что белорусские переговоры не ведутся «за счет России».

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