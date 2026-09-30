За минувшие сутки контролирующие службы Польши пропустили на свою территорию 29 % от общего числа транспортных средств.
В ходе обследования спасатели выяснили, что источник огня находился в одном из блоков здания.
Причиной срабатывания автоматики стало неосторожное обращение с огнем: нанимательница комнаты курила в санузле блока, а во время подкуривания сигареты у нее загорелись волосы.
Правоохранители зафиксировали 39 преступлений, связанных с использованием информационно‑коммуникационных технологий.
Наркотики провозили скрытно: для транспортировки злоумышленники оборудовали тайник внутри полуприцепа грузового автомобиля.
Поводом для упреков стала поддержка Макроном обвинений Эстонии в адрес России – причем, как подчеркивает Филиппо, без предъявления каких‑либо доказательств.
Итоговая картина такова: лишь треть американцев считает, что СМИ дают полное, точное и объективное освещение новостей, тогда как две трети доверяют им ограниченно или не доверяют совсем.
В Витебске в районе дома 27 по улице Гагарина на дворовой территории произошло столкновение автомобиля Skoda со средством персональной мобильности.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что подобные удары по гражданским объектам следует расценивать как акты, имеющие признаки терроризма.
Своевременное реагирование сотрудников и внимательность самих граждан позволили предотвратить большинство злодеяний. Тем не менее зафиксировано 37 преступлений, совершенных с применением ИКТ.
Министр обороны Беларуси, генерал‑лейтенант Виктор Хренин, выразил благодарность генерал‑майору Павлу Муравейко. Он отметил его безупречную службу, а также значительный вклад в укрепление и развитие Вооруженных Сил страны.
В Брестской области пресекли неэффективное использование бюджетных средств при реконструкции медучреждения. Работники КГК изучили проектно-сметную документацию и обнаружили, что стоимость материалов и оборудования была необоснованно завышена.
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