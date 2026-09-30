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ГПК: порядка 660 фур ожидают въезда в Польшу
30 сентября 2026 11:37

ГПК: порядка 660 фур ожидают въезда в Польшу

В Гродно произошел пожар в общежитии – никто не пострадал
30 сентября 2026 10:25

В Гродно произошел пожар в общежитии – никто не пострадал

В Бобруйске госпитализировали пострадавшую при возгорании в общежитии
30 сентября 2026 09:40

В Бобруйске госпитализировали пострадавшую при возгорании в общежитии

МВД заблокировало 4 фишинговых ресурса за сутки
30 сентября 2026 08:30

МВД заблокировало 4 фишинговых ресурса за сутки

МВД: задержан организатор наркотрафика из Литвы, ему грозит до 10 лет тюрьмы
30 сентября 2026 07:16

МВД: задержан организатор наркотрафика из Литвы, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Филиппо раскритиковал политику президента Франции: «Он сам хочет войны»
29 сентября 2026 18:44

Филиппо раскритиковал политику президента Франции: «Он сам хочет войны»

Уровень доверия американцев к СМИ остается одним из самых низких за всю историю – опрос
29 сентября 2026 18:30

Уровень доверия американцев к СМИ остается одним из самых низких за всю историю – опрос

В Витебске травмирован несовершеннолетний водитель СПМ
29 сентября 2026 18:13

В Витебске травмирован несовершеннолетний водитель СПМ

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ
29 сентября 2026 17:47

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ

В милицию за сутки обратились более 400 граждан из-за звонков мошенников – МВД
29 сентября 2026 08:16

В милицию за сутки обратились более 400 граждан из-за звонков мошенников – МВД

Муравейко простился со Знаменем Минобороны
28 сентября 2026 16:22

Муравейко простился со Знаменем Минобороны

КГК в Брестской области пресекли неэффективное использование бюджета при реконструкции медучреждения
28 сентября 2026 14:23

КГК в Брестской области пресекли неэффективное использование бюджета при реконструкции медучреждения