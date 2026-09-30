Уровень доверия американцев к СМИ остается одним из самых низких за всю историю – опрос

Итоговая картина такова: лишь треть американцев считает, что СМИ дают полное, точное и объективное освещение новостей, тогда как две трети доверяют им ограниченно или не доверяют совсем.