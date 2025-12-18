Лукашенко: школьники должны заниматься общественно полезным трудом

Отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что школьники, особенно городские, обязательно должны заниматься общественно полезным трудом.

Он отметил, что умение работать должно быть сохранено, так как совместная деятельность объединяет и воспитывает.

«Все начинается отсюда – от труда. Если это главное качество – качество трудиться – мы, белорусы, потеряем – хана нам. Поэтому надо это сберечь», – подчеркнул глава государства.