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Лукашенко: школьники должны заниматься общественно полезным трудом

18 декабря 2025 17:37
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Лукашенко: школьники должны заниматься общественно полезным трудом-0

Отвечая на вопросы после Послания народу и парламенту, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что школьники, особенно городские, обязательно должны заниматься общественно полезным трудом.

Он отметил, что умение работать должно быть сохранено, так как совместная деятельность объединяет и воспитывает.

«Все начинается отсюда – от труда. Если это главное качество – качество трудиться – мы, белорусы, потеряем – хана нам. Поэтому надо это сберечь», – подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что важно привить детям осознание того, что еда поступает не из интернета, а от земли. В пример он привел собственный опыт и опыт воспитания своих детей, которые с юных лет занимаются физическим трудом.

Лукашенко подчеркнул, что без упорного труда в юности человек не сможет реализовать свой потенциал, поэтому школьников необходимо приобщать к труду.

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко

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