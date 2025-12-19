Лукашенко назвал Россию основным союзником

Беларусь идет своим путем, и он без иллюзий. Мы живем под давлением, политическим и экономическим. Это цена независимости. Об этом накануне заявил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь активно развивает отношения со странами дальней дуги, за договоренности в двустороннем формате и их выполнение персональный спрос с дипломатических представителей и правительства. Как подчеркнул Президент, туристических поездок быть не должно. Уже достигнуты серьезные договоренности со странами Африки, Азии, Аравийского полуострова, многие при непосредственном участии главы государства. Лукашенко рассказал о давлении на Беларусь.

Увеличился экспорт в страны дальней дуги: в 2021-м это было 11 %, в прошлом году – порядка 20. Цифры не окончательные, говорится в неозвученной части послания Президента. Цель – треть белорусских поставок за рубеж должна находить покупателей в Азии, Африке и Латинской Америке. Вместе с тем безусловным приоритетом остаются отношения с Китаем и Россией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Российская Федерация – наш основной союзник. Я здесь сокращаюсь, не буду все это характеризовать. Что-то сказал, мы это опубликуем специально для вас. Вопросы нашего союзного строительства – вопрос номер один. Мы будем все делать, чтобы наш Союз был крепким. Мы с Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот Союз. Я считаю, что правительству и парламенту следует уделить особое внимание этой системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков.



Мы не иностранцы для России, как и они не иностранцы и не чужие для нас. Белорусское председательство в ЕАЭС дало нам возможность заострить внимание на повестке организации и по-хорошему встряхнуть эту организацию. В прошлом году ЕАЭС исполнилось 10 лет. Сегодня мы видим двукратный оборот товарооборота стран – членов союза, увеличение ВВП почти на 18 %, а промышленного производства – на 30. Вот и все санкции. В следующем году будем отмечать 35 лет образования СНГ. И здесь хорошая площадка для того, чтобы намечать перспективы, чтобы ориентироваться и смотреть в будущее.