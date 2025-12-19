Лукашенко назвал Россию основным союзником

Беларусь идет своим путем, и он без иллюзий. Мы живем под давлением, политическим и экономическим. Это цена независимости. Об этом накануне заявил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь идет своим путем, и он без иллюзий. Мы живем под давлением, политическим и экономическим. Это цена независимости. Об этом накануне заявил глава нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь активно развивает отношения со странами дальней дуги, за договоренности в двустороннем формате и их выполнение персональный спрос с дипломатических представителей и правительства.
Как подчеркнул Президент, туристических поездок быть не должно. Уже достигнуты серьезные договоренности со странами Африки, Азии, Аравийского полуострова, многие при непосредственном участии главы государства.
Лукашенко рассказал о давлении на Беларусь.
Увеличился экспорт в страны дальней дуги: в 2021-м это было 11 %, в прошлом году – порядка 20. Цифры не окончательные, говорится в неозвученной части послания Президента. Цель – треть белорусских поставок за рубеж должна находить покупателей в Азии, Африке и Латинской Америке. Вместе с тем безусловным приоритетом остаются отношения с Китаем и Россией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Российская Федерация – наш основной союзник. Я здесь сокращаюсь, не буду все это характеризовать. Что-то сказал, мы это опубликуем специально для вас. Вопросы нашего союзного строительства – вопрос номер один. Мы будем все делать, чтобы наш Союз был крепким.
Мы с Путиным уйдем, придут молодые люди, но они должны иметь основу, фундамент, на котором они выстроят этот Союз. Я считаю, что правительству и парламенту следует уделить особое внимание этой системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков.
Мы не иностранцы для России, как и они не иностранцы и не чужие для нас. Белорусское председательство в ЕАЭС дало нам возможность заострить внимание на повестке организации и по-хорошему встряхнуть эту организацию.
В прошлом году ЕАЭС исполнилось 10 лет. Сегодня мы видим двукратный оборот товарооборота стран – членов союза, увеличение ВВП почти на 18 %, а промышленного производства – на 30. Вот и все санкции. В следующем году будем отмечать 35 лет образования СНГ. И здесь хорошая площадка для того, чтобы намечать перспективы, чтобы ориентироваться и смотреть в будущее.
Китай – второй торговый партнер страны после России. За последнее десятилетние белорусский экспорт в КНР увеличился почти втрое. Намечены проекты в перспективных сферах: от лесохимии до беспилотного транспорта. Вместе с тем Китай и Россия – пример не только тесного сотрудничества, но и дружбы, взаимопонимания и уважения. Чего сегодня, увы, не наблюдается в нашем регионе. Украинский конфликт – общая беда, как неоднократно подчеркивал глава государства.
В Послании было отмечено, что для украинцев мы всегда открыты. Это не чужие для нас люди. Невозможно перечеркнуть многовековые связи, что и пытаются сделать западные государства, стравив братские народы.
В 2020 году стравить пытались и наш белорусский народ. Но сегодня о единстве белорусов не спорят. Ему завидуют. Причем белорусы – это огромная семья из порядка 150 этносов и народностей. Только за последние 5 лет наше гражданство получили более 17 тысяч человек из 60 стран. Теперь это наши люди, белорусы по паспорту и менталитету, говорится в Послании Президента.
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