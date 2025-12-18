Лукашенко: «Орешник» уже у нас и заступает на боевое дежурство

Еще живы поколения людей, кто пережил Великую Отечественную. Потому мы делаем все, чтобы не допустить боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делаем все для повышения обороноспособности государства – своего и союзного. Россия остается главным союзником.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей Региональной группировки войск: в случае обострения конфликта вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек с запада России, немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первым идет Беларусь, нам надо реагировать. Дальше нас поддерживает Российская Федерация. Вот это и есть Региональная группировка войск. И тактическое ядерное оружие, которое мы вернули в Беларусь.

Кроме того, оборудованы первые позиции для ракетного комплекса «Орешник». Он уже у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Многие начали кричать: Беларусь поставил под прицел. Ядерное оружие. Оно же будет прежде всего атаковано иностранцами. Страшное оружие «Орешник» продемонстрировала Россия на одном из крупнейших заводов. «Вот беда, привез сюда». Не поддавайтесь этим разговорам, что вот ядерное оружие и по этим объектам будут нанесены удары. А что, если против нас будут воевать, нас что, по головке гладить будут? Против нас будут наносить удары. И будут наносить удары, как модно говорить, по центрам принятия решений. По нам с вами. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить войны.

У нас есть одна опора и надежда на сохранение нашего суверенитета и независимости – это близкий и родной нам народ. Россияне, которые нам помогают во всем. И запомните, это моя политика. С первого до последнего дня президентства. Как бы в России меня порой не трепали – я всегда исходил из того, что мы должны быть вместе. Путин, Лукашенко – люди приходят и уходят, а страны и народы остаются навсегда.

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