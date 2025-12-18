Итоги 1-го дня 2-го заседания VII ВНС – главные тезисы Послания Президента

Главным событием первого дня ВНС стало Послание Александра Лукашенко к белорусскому народу и Парламенту. Оно длилось 2 часа 14 минут, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Послание Президента – это, по сути, детальный анализ того, что имеем, обязательно с поправкой на международные обстоятельства. А еще ответ на вопрос: как на этой базе будем двигаться дальше? О национальных интересах Беларуси в современном «зубастом» мире, где на наших глазах формируются новые полюса, а прежние, как, например, Евросоюз, рискуют утратить статус мировой опоры.

О том, что мы, белорусы, все может сами, о технологическом суверенитете, собственных разработках и инновациях, импортозамещении и, как следствие, импортонезависимости. А еще об особом отношении к белорусской деревне и сильных регионах как одном из условий дальнейшего развития. Ну и, конечно, о главном – о людях: об их повседневных проблемах, о здоровье, о семьях, где должно быть больше детей и долголетии. Вот лишь несколько позиций из десятков тем, которые сегодня обозначил глава государства, обращаясь с Посланием. О других его деталях расскажет Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Главным событием сегодняшнего заседания ВНС стало Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Оно носило программный характер и было выстроено как последовательный анализ приоритетов развития государства в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки. Глава государства напомнил: последние пять лет стали серьезным испытанием для Беларуси. Сложный 2020 год, пандемия коронавируса, мировой локдаун, санкционное давление. Все это оказывало серьезное влияние на экономику. Однако принципиальная позиция Президента оставалась неизменной. Не искать оправданий во внешних факторах, а работать и добиваться результата.

Экономическая повестка стала ключевой темой послания. Сегодня Беларусь занимает 56-ю позицию в мировом рейтинге конкурентоспособности промышленности среди 153 стран. В 2025 году рост инвестиций составил 112 %. Реализовано почти 1 000 производственных проектов. В следующей пятилетке перед экономикой поставлена задача выйти на устойчивый прогресс. Планируется реализация 25 масштабных инвестиционных проектов, активное развитие цифровизации. Президент подчеркнул, экономика сегодня – главное оружие в мире. Отдельное внимание было уделено и агропромышленному комплексу как одному из драйверов роста.

В сельском хозяйстве, несмотря на непростой год, достигнуты хорошие показатели. Экспорт продовольствия превысил 9 миллиардов долларов, в перспективе планка в 12 миллиардов. Аграрии намолотили более 11 миллионов тонн зерна. Это свыше тонны на каждого жителя страны, а также сопоставимые объемы производства молока.

Вместе с тем Президент обозначил и проблемные вопросы – падеж скота, факты коррупции. Поручение жесткое – утранять эти проблемы необходимо на корню. Отдельно было сказано и о слабых навыках торговли. Этот пробел, по словам главы государства, стране предстоит ликвидировать.

Экономическая тема логично получила продолжение в социальной части выступления. Подчеркивалось, что устойчивое развитие невозможно без сохранения социальной ориентированности государства. Среди приоритетов – поддержка семей, повышение качества медицинской помощи, развитие образования и создание условий для достойного уровня жизни.