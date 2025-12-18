Лукашенко: ВНС должно обеспечивать незыблемость конституционного строя

И этот подход зарекомендовал себя крайне положительно. И, если смотреть шире, не в последние годы. О том, что только народ может определять будущее своей страны, Александр Лукашенко говорил еще на первом Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

ВНС должно обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Вы школа, вы будущее. Отсюда. С этой глубины надо черпать будущее кадров. Каждый должен носить как знамя это высокое звание члена народного вече. Вы будущее нашей страны, и мы в вас должны видеть будущих руководителей, министров, председателей райисполкомов, губернаторов. Потому что уверен, что почти 100 % вас – это патриоты нашей страны, что очень сегодня востребовано. Вы не имеете права, как и я, быть плохими людьми. Не можете отставать в работе. Вы нигде не должны быть в хвосте. Вы должны быть впереди. Вот задача наших ВНСовцев.

Я не вечен, да, мы создали систему, многое висит на Президенте, спасибо, что вы меня поддерживаете. Не было бы этой поддержки – многого бы не было в стране. Все от вас. Но я уходящий Президент, я вечно не могу быть Президентом, да и не нужно. Но Президент, немало сделавший для страны, вместе с вами, меня не беспокоит, что будет потом, вы – стабилизатор нашего общества. Никакие президенты, партии, группки, депутаты и прочее не смогут сломать то, что мы с вами создадим. Да, будем менять. Вы будете менять. Но вы должны поставить страну на рельсы, подтолкнуть, и пусть идет вперед. Никаких зигзагов глупых и колебаний. Если нужно обойти препятствие – на этой площадке вы будете решать, что делать.

Национальное единство, мир, безопасность – базовые ценности, которые мы осознаем с каждым днем все острее, заявил Александр Лукашенко. Увы, глобальная обстановка сегодня сложная. Все больше стран пытаются втянуть в войну.