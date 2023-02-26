При кораблекрушении на юге Италии погибли 43 мигранта, 80 человек спасли

Новости Италии. 43 мигранта погибли при кораблекрушении на юге Италии. 80 человек удалось спасти. Сейчас на месте ЧП работает береговая охрана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали очевидцы случившегося, на лодке находились около 250 человек. Предположительно, это граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. Причины аварии еще предстоит выяснить. Предварительно, из-за плохой видимости ввиду непогоды лодка с мигрантами налетела на прибрежные рифы и разбилась.