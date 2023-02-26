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При кораблекрушении на юге Италии погибли 43 мигранта, 80 человек спасли

26 февраля 2023 13:56
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Новости Италии. 43 мигранта погибли при кораблекрушении на юге Италии. 80 человек удалось спасти. Сейчас на месте ЧП работает береговая охрана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При кораблекрушении на юге Италии погибли 43 мигранта, 80 человек спасли-1

Как рассказали очевидцы случившегося, на лодке находились около 250 человек. Предположительно, это граждане Афганистана, Ирана и Пакистана. Причины аварии еще предстоит выяснить. Предварительно, из-за плохой видимости ввиду непогоды лодка с мигрантами налетела на прибрежные рифы и разбилась.

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# Кораблекрушения # Новости Италии

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