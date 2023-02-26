Вашингтон теряет власть? Вот почему страны всё меньше боятся санкций

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Абсолютно верно, потому что мы видели очень интересные процессы, и Россия в ситуации вокруг Украины позволила провести разделительные линии. Этот конфликт воспринимался как способ укрепить единство так называемого западного мира против России и ее союзников. И, соответственно, доказать, что у России нет союзников. И по факту мы увидели совершенно обратную картину. Увидели, что даже те страны, которые, может быть, пока еще опасаются открыто выступать против санкций, потому что это инструмент конкуренции недобросовестной, в каком-то моменте они опасаются санкций против себя. Тем не менее постоянно растет число стран, которые хотя бы воздерживаются от каких-то оценок. И, конечно, растет число стран, которые все более активно выступают против санкционного инструмента, санкционного режима как инструментов политики.

Мы знаем, что очень многие страны в мире находятся под постоянным режимом санкций. И это не только Россия и Беларусь, это Куба, Иран и многие другие страны. Мы видим, что мир развивается неравномерно еще и по этой причине. И, конечно, Россия должна в данном случае выступить страной, которая выступает против подобного рода разделения стран на те, которые являются рукопожатными, и эту рукопожатность определяет некий господин в Белом доме в Вашингтоне. Это неприемлемая ситуация, конечно, мы это увидели. Благодаря этому разделительному процессу мы понимаем, что мир гораздо более разнообразен, масштабен. Те страны, которые в свое время тоже придерживались атлантического видения мира, начинают вдруг понимать, что есть еще и другие страны помимо евроатлантического мира, есть еще страны Центральной Азии, есть та же самая Беларусь. И вдруг мир открылся, стал более разнообразным и более широким.

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