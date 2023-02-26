Конспирация, пиар, казус на трапе. Почему турне Байдена вышло похожим на сериал от Netflix?

Пока в Минске и Пекине нацелены на мир и созидание, США продолжают вкладываться в войну. Эксперты подсчитали, что Соединенные Штаты за один год выделили на вооружение Украины больше, чем потратили на войну в Афганистане за все 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом после Второй мировой Америка активно спонсировала вооруженные конфликты с другими странами. И такая диспозиция обошлась Штатам в 450 миллиардов долларов. Неплохой вклад в мировой порядок – или, скорее, беспорядок. Согласитесь, на этом фоне 500 миллионов, которые Байден привез в Киев в этот раз, выглядят достаточно скромно. Но Штаты и без того уже значительно потратились на этот конфликт. И не только материально. Американское общество все больше демонстрирует усталость от украинской повестки. Это свежие данные компании Morning Consult, которая отслеживает, как меняются настроения американцев из-за ситуации в Украине. Результаты последних опросов говорят, что среди республиканского электората всего лишь 30 % поддерживают Киев. Это красная линия. Синяя – это демократы. Поддержка постепенно снижается и в их среде.

А тем временем в Конгрессе представили документ, который так и называется – «Резолюция усталости от Украины». Авторы призывают США прекратить финансовую и военную помощь Киеву и всех участников конфликта сесть за стол переговоров. А то, что Байден поехал в Киев, еще и никому об этом толком не сказав, еще и в День президента (да, такой отмечают в США 20 февраля), вызвало праведный гнев даже у его сторонников. Вот так на это смотрит конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она считает поездку в Киев оскорбительной, ну и дальше по тексту, не жалея эмоций и выражений. Хотя, если разобраться, все это шоу как раз и задумывали, чтобы произвести эффект на избирателя и въехать в президентскую гонку на коне войны. За тем, как разворачиваются события в Киеве и Варшаве, наблюдали и наши корреспонденты. Вот их рецензия на политический вестерн. Конспирация и ночной вылет. Как Байден готовил восточноевропейское турне?

Приезд случился незаметно. Но в таких политических визитах невооруженным глазом просматриваются сигналы миру. И они отнюдь не предвестники мира. Но сначала – предыстория этого геополитического вестерна.

Президент Лукашенко в преддверии анонсированного визита Джозефа Байдена в Польшу призывает лидера США приехать в Беларусь. «Боинг», трансфер и встречу с Путиным гарантирует. «Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры.

Но инвайт ожидаемо проигнорирован. Ведь у самого Байдена на уме другой тайный план. Как позже подтвердят приближенные, визит в Киев готовился несколько месяцев и был буквально окутан конспирацией. Ради этого даже пришлось переделать рабочий график американского президента. 20 февраля. Утро. Байден якобы планирует заслушать разведсводку и вечером вылететь в Польшу.

Как потом выяснят журналисты New York Times, путать следы Mr. President начал еще субботним вечером: поужинал с супругой в ресторане вне стен Белого дома (стоит отметить, такое бывает редко) и выехал за пределы Вашингтона. Чемодан, авиабаза Эндрюс, борт номер один. На крыльях ночи Байден направлялся в сторону Европы. Джозеф намерен предстать в образе президента военного времени. Визит в Киев – это пиар?

Нежданное появление и ожидаемый гость. Этакая легитимная расконсервация истинных благих целей американского хозяина здешнего «НЕмира». Из деталей: вояж США все же обезопасил, уведомив Россию о пункте назначения американского президента, чтобы избежать – цитата – «опасного неправильного суждения». Несмотря на это, антураж драмы добавил атмосферности. Во время встречи Зеленского и Байдена включили для аккомпанемента сирену воздушной тревоги.

В это время бывший президент США Дональд Трамп уже строчит в социальных сетях: «Если вы следите и понимаете шаги, которые предпринимает Байден в отношении Украины, [то увидите, что] он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что вскоре может стать третьей мировой войной».

Не стоит исключать, что оба на ситуации могут пиариться, ведь новая гонка за кресло в Белом доме уже началась. Спустя год после начала украинского кризиса политтехнологи Демпартии намерены делать эту повестку ключевой на выборах, даже несмотря на то, что в самих Штатах украинская проблематика теряет актуальность, а электорат от дальнозоркости переходит к близорукости. Но Джозеф намерен предстать в образе президента военного времени, ведущего континентальную войну в Европе вроде Рузвельта.

А тем временем буквально в полутысячи километрах от Киева, в Минске, было гораздо больше возможностей приблизить настоящий мир. Лукашенко о визите Байдена в Киев: Такой мелкий, неприличный шаг. Это попугайничество. Это уже было. Подробности.

Лететь на запах крови – ментальная особенность президентов Америки. В списке «донорских» поездок в горячие точки Буш (он в свое время наведался в Ирак) и Обама (дважды приезжал в Афганистан). Спички делали свое дело. Греться у костра войны теплее, нежели вместе ткать – хоть и сперва тонкую – нитку мира.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ:

Байден бы не приехал. Это не входит ни в его интересы, ни в интересы политических элит. Но они не демонстрировали даже визуальных попыток, каких-то шагов для того, чтобы показать, что они хотят урегулирования этого конфликта. Мы не слышим со стороны Запада сегодня приглашения к миру, к мирным переговорам. «Нужно простимулировать ситуацию, когда будут покупать оружие». Зачем США война?

Но вернемся в Киев. Байден приехал туда не с пустыми руками. Прихватил по нынешним меркам скромный презент. Всего 500 миллионов долларов в виде военного транша, в котором запакованы артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы Javelin и радары наблюдения за воздушным пространством.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Большое спасибо, что приехали, господин президент. Это очень важно, что вы поддерживаете Украину.

Сокращение темпов военной поддержки Украины во многом мера вынужденная – за последние 1,5 месяца Белый дом прожег половину от всего украинского бюджета, согласованного в декабре. С утверждением же новых траншей могут произойти проблемы из-за продолжающихся бюджетных войн между Конгрессом и администрацией Байдена.

Встреча была короткой – всего пять часов. Но миру отправлен сигнал: США так просто погасить украинский очаг не позволят. Эксперты узрели в визите на высшем уровне и мотивирующую силу консолидации политических элит Нэзалэжной, и демонстрацию единства, что, по расчетам, вселит уверенность народу. За такими желаниями стоит и экономический интерес.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Большую долю в структуре промышленности занимает военно-промышленный комплекс. Потому что за 1990-е и 2000-е годы практически вся промышленность выведена в Китай. Почему и противоречия с Китаем нарастают. Остался военно-промышленный комплекс. Как его можно простимулировать? Значит, нужно простимулировать ситуацию, когда будут покупать оружие. «Этим визитом Байден хотел поддержать правящую верхушку правящей элиты Польши». Что было в Польше?

Вернемся к уже запланированной части евротура Байдена. Польша.

Анджей Дуда, президент Польши:

Визит в наш регион в сочетании с визитом в Киев – это очень сильный сигнал ответственности, которую Соединенные Штаты не перестанут нести за безопасность Европы и мира. Выбор страны очевиден. Варшава всеми силами тянет геополитическое одеяло на себя.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Через несколько месяцев состоятся парламентские выборы в Польше. Этим визитом Байден хотел поддержать правящую верхушку правящей элиты Польши в своем противостоянии с Российской Федерацией, с Республикой Беларусь как Союзного государства в целом.

В территориальных мечтах Польши – контроль над западной частью Украины. Такая милитаристская рьяность и внезапная «звездная болезнь» Варшавы явно подпитана покровительством звездно-полосатой державы. Потому здесь дорогого гостя встречали с помпой.

Но Байден в своем репертуаре. Редкий церемониал обходится без ляпов. В польском уже узрели, мол, здравый смысл намекает – дорожка-то кривая! Впрочем, ничего сенсационного в выступлениях и речах американского президента не было. Кстати, на родине Байдена за его варшавский спич осудили, назвав речь избирательной агиткой. В России рассмотрели в заявлениях «мессианскую проповедь».

Джо Байден, президент США:

Нападение на одного – это нападение на всех. Это священная клятва. Священная клятва защищать каждый дюйм территории НАТО. И снова казус с трапом. Как закончился визит Байдена в Восточную Европу?

Америка с Польшей, что и так не было мифично, а теперь еще и реально подтвердилось на неделе. Этот тезис просматривается и во втором дне визита Байдена в Польшу, которая чувствует себя центровой в «Бухарестской девятке».

Это небольшой военный блок из восточных стран НАТО. В Польше его еще называют «Междуморьем» – то есть санитарным кордоном от Черного до Балтийского моря, который должен отделить Россию от остальной Европы. Все это не без американской поддержки, потому Байден на правах хозяина провел встречу с лидерами стран «Бухарестской девятки».

Джо Байден:

Мы будем защищать буквально каждый дюйм НАТО, чтобы наш союз оставался крепким и для дальнейшего сдерживания агрессии. Это то, что буквально поставлено на карту. Это не только Украина – это свобода.