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«Все эти миллиарды долларов нужны дома». В Канаде люди выступают против помощи Украине

26 февраля 2023 13:23
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Новости Канады. В Канаде протестующие осудили НАТО за разжигание украинского кризиса и призвали к мирным переговорам. Демонстрация прошла в Ванкувере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все эти миллиарды долларов нужны дома». В Канаде люди выступают против помощи Украине-1

Активисты выступили против военных поставок Киеву и обвинили США и западные страны в эскалации конфликта. Они уверены, постоянная накачка Украины оружием все дальше отодвигает мирные переговоры. К тому же, военные и финансовые запасы страны не безграничны.

«Все эти миллиарды долларов нужны дома». В Канаде люди выступают против помощи Украине-4

Азза Рожби, жительница Канады:
Правительство Канады тратит миллиарды долларов на вооружение Украины, а также на выполнение требований НАТО. Все эти миллиарды долларов нужны дома, нужны на образование, а не для войны. Положить конец украинскому кризису можно с помощью переговоров, но не стоит посылать больше оружия и разжигать войну.

«Все эти миллиарды долларов нужны дома». В Канаде люди выступают против помощи Украине-7

Канадцы обвинили Альянс в создании напряженности в зоне конфликта. На плакатах демонстрантов самая яркая надпись: «Нет НАТО, нет войне».

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# Акции протеста # Новости Канады # Фотофакт

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