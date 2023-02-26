«Все эти миллиарды долларов нужны дома». В Канаде люди выступают против помощи Украине

Новости Канады. В Канаде протестующие осудили НАТО за разжигание украинского кризиса и призвали к мирным переговорам. Демонстрация прошла в Ванкувере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты выступили против военных поставок Киеву и обвинили США и западные страны в эскалации конфликта. Они уверены, постоянная накачка Украины оружием все дальше отодвигает мирные переговоры. К тому же, военные и финансовые запасы страны не безграничны.

Азза Рожби, жительница Канады:

Правительство Канады тратит миллиарды долларов на вооружение Украины, а также на выполнение требований НАТО. Все эти миллиарды долларов нужны дома, нужны на образование, а не для войны. Положить конец украинскому кризису можно с помощью переговоров, но не стоит посылать больше оружия и разжигать войну.