Как может измениться ситуация с СВО и применит ли Россия ядерное оружие? Интервью с французским экспертом
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
План Запада провалился?
Надежда Сасс, СТВ:
Есть ли у Запада четкое представление о победной стратегии? Насколько мы понимаем, даже успешное наступление Украины на юг в сторону Азовского моря вряд ли приведет к тому, что Россия капитулирует и примет все нереальные требования Украины. Однако наступление внутрь России для украинской армии, в принципе, сценарий невероятный. Итак, какой же план? Судя по всему, это просто продолжение войны без какого-либо конкретного решения?
Ксавьер Моро, историк, военный эксперт:
По моему мнению, у Запада есть только один план – план «А», никакого плана «Б». И этот план «А» в том, чтобы разрушить экономику России. И вопрос был в том, чтобы Киев продержался 3-6 месяцев, естественно, план провалился. Получается, что предположения Запада были абсолютно неверны в отношении силы экономики России.
Почему есть риск, что Молдове придет конец?
Надежда Сасс:
Существуют слухи, что некоторые силы на Западе хотят втянуть Молдову в конфликт путем украинского вторжения в Приднестровье по запросу прозападного правительства Молдовы. Думаете ли вы, что это реальная угроза или это просто теория заговора?
Ксавьер Моро:
Нет, думаю, что это вполне реальная угроза. Проблема в том, что если Запад это сделает, то Молдове придет конец. Потому что российская армия рано или поздно будет в Одессе и войдет в Приднестровье. И получится, что в этой ситуации, возможно, западная часть присоединится к Румынии, но Приднестровье вернется к России. Сценарий возможный, вполне реальный, но не факт, что так произойдет, поскольку для Запада очень велики риски. И с моей точки зрения, главная цель для НАТО сейчас – это не потерять Одессу. Думая о том, организовывать или не организовывать провокацию, у России не будет выбора, кроме как попасть на Одессу через Приднестровье. Это получается одним из возможных этапов для НАТО.
Будет ли Россия применять ядерное оружие?
Надежда Сасс:
Судя по всему, все предыдущие красные лини по поводу вовлеченности Запада в конфликт выглядят уже очень размытыми. Западные лидеры считают, что Россия уже никогда не воспользуется своим ядерным арсеналом. Создает ли это возможность просчета, что может привести к новому Карибскому кризису?
Ксавьер Моро:
Я не думаю, что Россия воспользуется ядерным оружием на территории Украины, потому что Владимир Путин сам сказал, что это уже часть российской исторической территории, у меня есть сомнения на этот счет. Однако существует риск для стран Запада. Риск в том, что если Украине будут поставлены дальнобойные орудия, то Украина может ими воспользоваться. Но российская военная доктрина – согласно ей, существует промежуточный этап между обыкновенными вооружениями и ядерными вооружениями. Это сверхзвуковые ракеты, например, они могут воспользоваться этим видом вооружения в Соединенных Штатах или Польше. И такой риск сейчас уже выше. Но я не думаю, что Россия воспользуется ядерным оружием на территории Украины. Должен добавить, что России не нужно пользоваться ядерным оружием, чтобы нанести поражение армии НАТО в Украине. Если мы говорим о том, как будут использоваться поставленные вооружения, вопросы с боеприпасами – есть ряд вопросов, которые НАТО не сможет решить, как я думаю. И России для победы не понадобится ядерное вооружение.
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