Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. План Запада провалился? Надежда Сасс, СТВ:

Есть ли у Запада четкое представление о победной стратегии? Насколько мы понимаем, даже успешное наступление Украины на юг в сторону Азовского моря вряд ли приведет к тому, что Россия капитулирует и примет все нереальные требования Украины. Однако наступление внутрь России для украинской армии, в принципе, сценарий невероятный. Итак, какой же план? Судя по всему, это просто продолжение войны без какого-либо конкретного решения?

Ксавьер Моро, историк, военный эксперт:

По моему мнению, у Запада есть только один план – план «А», никакого плана «Б». И этот план «А» в том, чтобы разрушить экономику России. И вопрос был в том, чтобы Киев продержался 3-6 месяцев, естественно, план провалился. Получается, что предположения Запада были абсолютно неверны в отношении силы экономики России. Почему есть риск, что Молдове придет конец? Надежда Сасс:

Существуют слухи, что некоторые силы на Западе хотят втянуть Молдову в конфликт путем украинского вторжения в Приднестровье по запросу прозападного правительства Молдовы. Думаете ли вы, что это реальная угроза или это просто теория заговора?