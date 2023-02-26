«Для нас главной целью будет просто выжить как государству». Что станет с Беларусью, если Украина победит в СВО?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Почему они прозвучали? Мы все понимаем, если в той или иной степени Польша приобретает контроль над западной или центральной частью Украины, для Беларуси это экзистенциальная угроза. Мы оказываемся окруженными с трех сторон враждебными режимами. Тем более, если там какая-то форма унии бандеровцев с пилсудчиками произойдет, да, это шизофрения, но тем не менее ради геополитических целей они пойдут и на это. То для нас главной целью будет просто выжить как государству. И мы на это смотреть, конечно, не будем, зная характер нашего Президента. Мы не должны допустить (ни Беларусь, ни Россия), чтобы поляки стали контролировать хоть какую-то часть Украины. Мне скажут: это утопия, невозможно, она распадется. Нет, мы должны ставить где-то и максималистские цели. Национальным интересам Республики Беларусь, Союзного государства отвечает то, что вся Украина не должна быть под контролем НАТО. Как этого добиться – это другой вопрос, над этим нужно думать совместно. Но в сознании мы должны иметь эту формулу: никакие поляки, натовцы не должны быть нигде: ни в Киеве, ни в Одессе, ни во Львове. Вот это максима, которой придерживается и Александр Григорьевич.

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