Как Россия осваивает Арктику и нужна ли помощь белорусов? Мнения экспертов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В советские времена освоение северных территорий шло путем завлечения людей со всего Союза высокими зарплатами, определенными льготами. Ясно, что Россия самостоятельно, без помощи других игроков, Арктику не освоит. Можно ли ожидать появление определенных программ, которые будут касаться и граждан Республики Беларусь?

Наталья Еремина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук:

Люди всегда нужны. Но только Россия обладает необходимыми технологиями, технологическими платформами, чтобы осваивать эти территории. Только Россия не вахтовым методом осваивает эти территории, а строит большие города в климатически неблагоприятных условиях. Есть атомная энергетика, которая активно развивается в том числе через плавучие станции, которые позволяют круглогодично вырабатывать и подавать электроэнергию. Есть уже существующие социально-экономические программы. Например, есть льготы налоговые, связанные с разными видами предпринимательства. Именно в Арктике очень активно развиваются программы государственно-частного партнерства. Это все создает заделы, чтобы привлекать новых людей, создавать новые предприятия. В рамках Союзного государства это дополнительный стимул найти хороших специалистов, которые востребованы в Арктике. Потому что эта территория достаточно суровая, требуются люди не только опытные, но и с очень большими знаниями и компетенциями. Русь развивалась с севера на юг, но здесь нужно осуществить иное движение: с более южных территорий перейти в северные и начать снова осваивать эти территории уже на другом уровне. Надежда Сасс:

Какую вы видите роль белорусских программ, предприятий в реализации проектов развития Северного морского пути в освоении Заполярья?

Вадим Гигин, председатель белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Если мы посмотрим на то, что уже имеется – в ходе переговоров Александр Лукашенко с губернаторами целого ряда российских регионов, и здесь Мурманск является безусловным лидером в этих программах, – и сопоставим ту информацию, которая там звучала, то мы уже увидим, что белорусские граждане активно присутствуют. Вахтовики наши даже работают, на том же Ямале их очень много. Белорусы активно участвуют в судоходстве просто путем найма на эти корабли. БРСМ реализовывал союзный отряд строительный на Ямале. Поэтому география достаточно широкая, и в реальности мы увидим тысячи, если не десятки тысяч белорусов, которые участвуют в их реализации. Я не удивлюсь, если в ближайшее время (не в следующем году, так через год) появится программа «Союзная Арктика». Она в любом случае нужна, потому что нужно четко давать гарантии нашим людям, нужно выводить отдельные проекты в единую систему. Вполне возможно, появится какой-то белорусский городок на территории побережья (потому что осваиваются в основном прибрежные районы Арктики, они представляют наибольший интерес). У России хватает собственных ресурсов для реализации, но Беларусь хорошее подспорье в этом плане будет с точки зрения кадров, инвестиций. Насколько нам известно, уже ведутся переговоры как минимум с КНР об инвестиционных программах в Арктическом регионе. Проявляют интерес, но нет пока соглашений, наши арабские друзья. Арктика инвестиционно привлекательна, но Беларусь может помочь здесь технологиями, людьми. Если говорить, куда прилагать союзный бюджет, векторально, где географическое направление, то Арктику нужно поставить на первое место. Надежда Сасс:

По мнению экспертов, Беларусь имеет две особенные разработки, с которыми готова идти за полярный круг хоть сегодня, – это модульные конструкции, которые легко выдерживают низкие температуры. Есть ли будущее за подобными проектами?