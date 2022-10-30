Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

По традиции начинаем программу с блиц-опроса. Сегодня он максимально лаконичен. Арктика – это новое Эльдорадо?

Наталья Еремина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук:

Арктика – это наше прошлое, настоящее и будущее.

Вадим Гигин, председатель белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Точно не новое, что Эльдорадо. Арктика – это будущие поля если не сражений, то противостояний между великими державами. Надежда Сасс:

Андрей Владимирович, вам слово.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области (Россия):

Мурманск считается столицей Арктики. Могу сказать, что Арктика – это наше все. Надежда Сасс:

Вот именно, Арктика – это наше все. Интерес к Арктике резко вырос, когда стало известно, что вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства и разработки природных ресурсов. Чем Арктика там привлекает государства? Детальнее в нашем сюжете.

Общая площадь Арктики – около 27 миллионов квадратных километров, почти 15 миллионов из которых – ледяной покров. Это важный климатический, военный и ресурсный регион. Арктика – важный стратегический элемент внутренней и внешней политики всех приарктических стран. Их восемь: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Усиливается экономический интерес к этой зоне и со стороны других государств. Например, Франции, Германии, Польши, Великобритании, Китая, Японии и многих других.

Дмитрий Журавлев, политический эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве России:

Противостояние в Арктике сравнивают с гонкой в космосе. Советский Союз и США гнались за первым спутником, первым космонавтом и так далее. А сейчас они противостоят в Арктике. Арктика – самый богатый и неразработанный регион мира. А в наше время не столько важно иметь деньги, сколько иметь место, куда их вложить. Поэтому тот, кто первым освоит Арктику, тот получит огромные экономические преимущества. Арктический регион богат разнообразными энергоресурсами: нефть, газ и уран. Там расположено около 22 процентов мировых неразведанных ресурсов углеводородов. А это 13 процентов нефти, 30 процентов природного газа и 20 – газоконденсата.

Важность Арктики заключается и в судоходстве. Через Арктику проходит Кроссполярный авиамост – кратчайший путь между Северной Америкой и Азией. А также Северный морской путь – кратчайший морской путь между Восточной Азией и Европой. Льды Арктики имеют огромное значение для климатической системы Земли. Ледяная шапка отражает солнечные лучи и таким образом не дает планете перегреться.

Но кроме климата, ресурсов и судоходства Арктика имеет важное военно-стратегическое значение. Еще во время холодной войны Арктика была сильно милитаризирована. Именно там США и Советский Союз находились ближе всего друг к другу. Сейчас там находятся американские и российские военные базы. Причем в последнее время в регионе стали наращивать военное присутствие другие приарктические страны и НАТО.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

После вступления в Альянс Финляндии и Швеции семь из восьми арктических стран станут членами НАТО. За исключением только России. Альянс регулярно проводит там военные учения. Кроме того, в прилегающих к Арктике территориях находятся компоненты системы предупреждения о ракетном нападении России и США, а также ракеты-перехватчики США – Аляска и России – побережье Северного Ледовитого океана.