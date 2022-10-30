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Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему

30 октября 2022 18:05
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

Надежда Сасс, СТВ:  
По традиции начинаем программу с блиц-опроса. Сегодня он максимально лаконичен. Арктика – это новое Эльдорадо?  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -1

Наталья Еремина, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук:  
Арктика – это наше прошлое, настоящее и будущее.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -4

Вадим Гигин, председатель белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:  
Точно не новое, что Эльдорадо. Арктика – это будущие поля если не сражений, то противостояний между великими державами.  

Надежда Сасс:  
Андрей Владимирович, вам слово.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -7

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области (Россия):  
Мурманск считается столицей Арктики. Могу сказать, что Арктика – это наше все.  

Надежда Сасс:  
Вот именно, Арктика – это наше все. Интерес к Арктике резко вырос, когда стало известно, что вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства и разработки природных ресурсов. Чем Арктика там привлекает государства? Детальнее в нашем сюжете.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -10

Общая площадь Арктики – около 27 миллионов квадратных километров, почти 15 миллионов из которых – ледяной покров. Это важный климатический, военный и ресурсный регион. Арктика – важный стратегический элемент внутренней и внешней политики всех приарктических стран. Их восемь: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Усиливается экономический интерес к этой зоне и со стороны других государств. Например, Франции, Германии, Польши, Великобритании, Китая, Японии и многих других.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -13

Дмитрий Журавлев, политический эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве России:  
Противостояние в Арктике сравнивают с гонкой в космосе. Советский Союз и США гнались за первым спутником, первым космонавтом и так далее. А сейчас они противостоят в Арктике. Арктика – самый богатый и неразработанный регион мира. А в наше время не столько важно иметь деньги, сколько иметь место, куда их вложить. Поэтому тот, кто первым освоит Арктику, тот получит огромные экономические преимущества.  

Арктический регион богат разнообразными энергоресурсами: нефть, газ и уран. Там расположено около 22 процентов мировых неразведанных ресурсов углеводородов. А это 13 процентов нефти, 30 процентов природного газа и 20 – газоконденсата.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -16

Важность Арктики заключается и в судоходстве. Через Арктику проходит Кроссполярный авиамост – кратчайший путь между Северной Америкой и Азией. А также Северный морской путь – кратчайший морской путь между Восточной Азией и Европой. Льды Арктики имеют огромное значение для климатической системы Земли. Ледяная шапка отражает солнечные лучи и таким образом не дает планете перегреться.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -19

Но кроме климата, ресурсов и судоходства Арктика имеет важное военно-стратегическое значение. Еще во время холодной войны Арктика была сильно милитаризирована. Именно там США и Советский Союз находились ближе всего друг к другу. Сейчас там находятся американские и российские военные базы. Причем в последнее время в регионе стали наращивать военное присутствие другие приарктические страны и НАТО.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -22

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:  
После вступления в Альянс Финляндии и Швеции семь из восьми арктических стран станут членами НАТО. За исключением только России.  

Альянс регулярно проводит там военные учения. Кроме того, в прилегающих к Арктике территориях находятся компоненты системы предупреждения о ракетном нападении России и США, а также ракеты-перехватчики США – Аляска и России – побережье Северного Ледовитого океана.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -25

Джастин Трюд, премьер-министр Канады:  
Важно, чтобы мы все признавали изменяющиеся геополитические реалии, с которыми сейчас сталкивается мир, и страны альянса НАТО вкладывают много средств в способность обеспечить безопасность территории НАТО, в том числе в Арктике.  

Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему -28

Международного договора, который бы полностью регулировал деятельность в Арктике, в настоящее время нет. Любая деятельность в регионе регулируется в основном национальными законодательствами приарктических государств. На данный момент Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. При этом точная граница Арктики до сих пор не определена.  

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# Международная политика # Джастин Трюд # Йенс Столтенберг # Дмитрий Журавлев # Андрей Чибис # Вадим Гигин # Наталья Ерёмина # Надежда Сасс # Фотофакт

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