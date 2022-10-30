Какой сценарий взрыва грязной бомбы планировала использовать Украина?

На неделе Совбез в закрытом режиме рассмотрел данные России об изготовлении Украиной грязной бомбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Угроза применения такого оружия нависла над нашим регионом.

Грязная бомба, по сути, это обычный заряд тротила, обложенный радиоактивными элементами, которые при подрыве разлетаются на несколько сотен квадратных километров. А вот период их полураспада – сотни и даже тысячи лет. То есть самый страшный для русских сценарий – это не сам взрыв и разрушения, а ядерное заражение огромных территорий. В интересах Украины сделать их полностью непригодными для жизни, например, Херсонскую область. Это самый плодородный регион Украины и канал водоснабжения в Крым.

Какой конкретно сценарий подрыва грязной бомбы озвучили на закрытом заседании Совбеза, мы не знаем. По одной из версий, Украина планировала перехватить якобы российскую ракету Искандер над зоной ЧАЭС, сбить ее, а затем предоставить доказательства, что Россия применяет неконвенциональное оружие.

Для этого на базе тактической ракеты «Точка У» был разработан специальный муляж, который и планировали взорвать. Здесь нужно вспомнить, что несколько недель назад Зеленский открыто призывал к превентивному ядерному удару по России, видимо, зная, что такая провокация готовится. Однако взрыв грязной бомбы никакой ядерной войны не вызовет, это, скорее, повод исключить Россию из всех международных организаций и добиться ее полной изоляции. Правда, в ООН к угрозе отнеслись безразлично и призвали, цитата, «избегать действий, которые могут привести к эскалации конфликта», а США назвали все обвинения «выдумкой».