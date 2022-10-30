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Какой сценарий взрыва грязной бомбы планировала использовать Украина?

30 октября 2022 18:04
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На неделе Совбез в закрытом режиме рассмотрел данные России об изготовлении Украиной грязной бомбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Угроза применения такого оружия нависла над нашим регионом.  

Какой сценарий взрыва грязной бомбы планировала использовать Украина?-1

Грязная бомба, по сути, это обычный заряд тротила, обложенный радиоактивными элементами, которые при подрыве разлетаются на несколько сотен квадратных километров. А вот период их полураспада – сотни и даже тысячи лет. То есть самый страшный для русских сценарий – это не сам взрыв и разрушения, а ядерное заражение огромных территорий. В интересах Украины сделать их полностью непригодными для жизни, например, Херсонскую область. Это самый плодородный регион Украины и канал водоснабжения в Крым.  

Какой сценарий взрыва грязной бомбы планировала использовать Украина?-4

Какой конкретно сценарий подрыва грязной бомбы озвучили на закрытом заседании Совбеза, мы не знаем. По одной из версий, Украина планировала перехватить якобы российскую ракету Искандер над зоной ЧАЭС, сбить ее, а затем предоставить доказательства, что Россия применяет неконвенциональное оружие.  

Какой сценарий взрыва грязной бомбы планировала использовать Украина?-7

Для этого на базе тактической ракеты «Точка У» был разработан специальный муляж, который и планировали взорвать. Здесь нужно вспомнить, что несколько недель назад Зеленский открыто призывал к превентивному ядерному удару по России, видимо, зная, что такая провокация готовится. Однако взрыв грязной бомбы никакой ядерной войны не вызовет, это, скорее, повод исключить Россию из всех международных организаций и добиться ее полной изоляции. Правда, в ООН к угрозе отнеслись безразлично и призвали, цитата, «избегать действий, которые могут привести к эскалации конфликта», а США назвали все обвинения «выдумкой».  

Какой сценарий взрыва грязной бомбы планировала использовать Украина?-10

И снова обратимся к истории создания ООН. Самая первая резолюция, принятая Генассамблеей 24 января 1946 года, призывала к ликвидации ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Отсюда и вопрос, что может сегодня сделать ООН, чтобы предотвратить ядерную войну. Похоже, что пока это не в ее компетенции.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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