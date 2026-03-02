Новости по тегу #Андрей Чибис

Во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Беларуси с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
Сегодня Минск и Мурманск обсуждают формирование устойчивой кооперации с прицелом на долгую перспективу.
Обсуждалось дальнейшее расширение присутствия белорусской техники на промышленных площадках горнодобывающих компаний Кольского Заполярья.
Стороны готовы выходить за пределы классической торговли. Речь идет о создании совместных производств, локализации, обмене технологиями.
Об этом Президент Беларуси заявил во время переговоров с губернатором российского региона Андреем Чибисом.
Столица Заполярья носит сегодня звание города-героя и чтит память своих защитников.
Особая стратегическая сфера взаимодействия – перевалка грузов через северные морские порты. Проект для белорусов уже в стадии реализации. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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