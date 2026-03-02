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Новости по тегу #Андрей Чибис

Лукашенко: Мурманск покрыл себя неувядаемой славой
02 марта 2026 17:09

Лукашенко: Мурманск покрыл себя неувядаемой славой

«Двери везде для вас открыты». Лукашенко встретился с губернатором Мурманской области
02 марта 2026 16:36

«Двери везде для вас открыты». Лукашенко встретился с губернатором Мурманской области

В правительстве прошла встреча с губернатором Мурманской области России
02 марта 2026 13:37

В правительстве прошла встреча с губернатором Мурманской области России

Строительство белорусского терминала в Мурманске обсудили Лукашенко и Чибис
02 марта 2026 13:31

Строительство белорусского терминала в Мурманске обсудили Лукашенко и Чибис

Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью
02 марта 2026 10:40

Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные предприятия с Мурманской областью

Губернатор Мурманской области поздравил белорусов с Днём Победы
09 мая 2025 11:51

Губернатор Мурманской области поздравил белорусов с Днём Победы

Мурманская область заинтересована в приобретении белорусской пассажирской техники и БЕЛАЗов
22 ноября 2024 18:46

Мурманская область заинтересована в приобретении белорусской пассажирской техники и БЕЛАЗов

Злоумышленник напал с ножом на губернатора Мурманской области
05 апреля 2024 08:51

Злоумышленник напал с ножом на губернатора Мурманской области

На губернатора Мурманской области совершено нападение
05 апреля 2024 06:19

На губернатора Мурманской области совершено нападение

Сумма контрактов по итогам визита Головченко в Карелию и Мурманск составила почти 100 млн долларов
26 мая 2023 13:45

Сумма контрактов по итогам визита Головченко в Карелию и Мурманск составила почти 100 млн долларов

Беларусь и Мурманская область обсудили строительство порта. Головченко встретился с губернатором этого региона
25 мая 2023 16:25

Беларусь и Мурманская область обсудили строительство порта. Головченко встретился с губернатором этого региона

Минск и Мурманск обсудили варианты строительства белорусского терминала в одном из ключевых портов России
25 мая 2023 14:41

Минск и Мурманск обсудили варианты строительства белорусского терминала в одном из ключевых портов России