«Это стратегически важный проект». Чибис о переправке белорусских товаров на мировой рынок через Мурманск

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Активная хозяйственная разработка арктических территорий может сопровождаться и существенным ущербом для экологии.

Вадим Гигин, председатель белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Да, но тут в любом случае экология меняется. Активизация внимания к Северному морскому пути в 1970 годы была связана с эскалацией вокруг Суэцкого канала, арабо-израильским конфликтом. Регион там неспокойный, но я бы здесь помимо экологии отметил Мурманскую область. Мы говорим о Союзном государстве и обычно отмечаем какую тенденцию? Активные отношения с Беларусью развивают Смоленская, Псковская, Брянская, Калининградская области, Москва, Санкт-Петербург. Те, кто расположен достаточно близко, заинтересованы. Есть стереотип, что чем дальше от границ Беларуси, тем меньше эти связи. Мурманская область представляет счастливый пример, когда эти наши отношения и контакты очень интенсивные, имеют перспективу к развитию. С моей точки зрения, это вызвано именно интересом к географическому, геополитическому и геоэкономическому положению, которое занимает Мурманская область. Когда обсуждались возможности переориентировки белорусских транспортных потоков, которые шли в Западную Европу, обсуждается Усть-Луга в Ленинградской области, но, насколько мне известно, обсуждаются варианты выхода через Мурманскую область. Для Беларуси эти проекты очень важны, это один из наших выходов в большие моря. Надежда Сасс:

В связи с западными санкциями некоторые логистические цепочки были нарушены. Можно ли рассчитывать, что белорусские товары через мурманский порт попадут на мировой рынок?