«Это стратегически важный проект». Чибис о переправке белорусских товаров на мировой рынок через Мурманск

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Активная хозяйственная разработка арктических территорий может сопровождаться и существенным ущербом для экологии.
Вадим Гигин, председатель белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:
Да, но тут в любом случае экология меняется. Активизация внимания к Северному морскому пути в 1970 годы была связана с эскалацией вокруг Суэцкого канала, арабо-израильским конфликтом. Регион там неспокойный, но я бы здесь помимо экологии отметил Мурманскую область. Мы говорим о Союзном государстве и обычно отмечаем какую тенденцию? Активные отношения с Беларусью развивают Смоленская, Псковская, Брянская, Калининградская области, Москва, Санкт-Петербург. Те, кто расположен достаточно близко, заинтересованы. Есть стереотип, что чем дальше от границ Беларуси, тем меньше эти связи. Мурманская область представляет счастливый пример, когда эти наши отношения и контакты очень интенсивные, имеют перспективу к развитию. С моей точки зрения, это вызвано именно интересом к географическому, геополитическому и геоэкономическому положению, которое занимает Мурманская область.
Когда обсуждались возможности переориентировки белорусских транспортных потоков, которые шли в Западную Европу, обсуждается Усть-Луга в Ленинградской области, но, насколько мне известно, обсуждаются варианты выхода через Мурманскую область. Для Беларуси эти проекты очень важны, это один из наших выходов в большие моря.
Надежда Сасс:
В связи с западными санкциями некоторые логистические цепочки были нарушены. Можно ли рассчитывать, что белорусские товары через мурманский порт попадут на мировой рынок?
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области (Россия):
Да, можно. Более того, ровно об этом мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко, когда я был полтора месяца назад в Минске. Мы это решение зафиксировали, оно предварительно было очень глубоко и детально проработано нашими командами, нашим правительством, правительством Беларуси. Уже финальное принципиальное решение озвучил президент. Сегодня мы уже переходим в более детальную стадию отработки соответствующего проекта. Там есть ускоренный вариант, чтобы использовать мощности действующие, и есть вариант строительства нового терминала под интересы Беларуси. Соответствующие территории определены под это. Более того, сейчас детально обсуждается финансово-экономическая модель реализации этого проекта. Для Мурманской области – это стратегически важный проект.
Читайте также:
Что даёт Арктика России? Ответил губернатор Мурманской области
Как Россия осваивает Арктику и нужна ли помощь белорусов? Мнения экспертов
Арктика может стать причиной борьбы США и России? Вот почему