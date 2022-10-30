«Всё работает». Губернатор Мурманской области рассказал, как регион справляется с санкциями

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Мурманск долгое время был северо-западными воротами России – именно так его называли. Но сейчас в условиях острой конфронтации я бы все-таки заменила второе слово на «восточными» воротами России. Как регион справляется с санкционным давлением и каковы перспективы Мурманска как северных морских ворот на Восток (Китай либо же в страны Тихоокеанского региона)?