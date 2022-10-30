«Всё работает». Губернатор Мурманской области рассказал, как регион справляется с санкциями

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мурманск долгое время был северо-западными воротами России – именно так его называли. Но сейчас в условиях острой конфронтации я бы все-таки заменила второе слово на «восточными» воротами России. Как регион справляется с санкционным давлением и каковы перспективы Мурманска как северных морских ворот на Восток (Китай либо же в страны Тихоокеанского региона)?
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области (Россия):
Мы справляемся с санкциями. Несмотря на все сложности, которые возникли в моменте, тем не менее плотная работа и команд с тех предприятий, которые у нас работают, и правительства области, очень плотная работа с федеральным правительством позволит нам не только не остановить ни одно производство, а даже не произошло на этом этапе какого-то ухудшения экономических показателей. Все работает. Не без сложностей, это тоже надо четко понимать, но мы это преодолели. И новый проект в сфере логистики также активно развивается. Сегодня мы уже строим новый порт, первый с советского времени. Приняты правительством РФ все необходимые решения по финансированию проекта под названием «Мурманский транспортный узел». Это освоение западного берега Курского залива. Это трансформация Мурманска в мощный логистический хаб. Про эти ворота, о которых вы сказали, для этого инфраструктура: новая железнодорожная ветка на западный берег Курского залива, новый порт и энергоснабжение – это те проекты, которые на сегодня реализуются. Поэтому, несмотря на давление, мы справляемся.
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