«Это будет бомба». Как Беларусь собирается сотрудничать с Мурманском?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Мурманск называют столицей Арктики. Здесь берет начало Северный морской путь. Здесь находится база арктического ледокольного флота. Здесь на западном берегу Кольского залива скоро построят терминал для белорусских грузов. Детали сотрудничества в сентябре в Минске обсудили президент Беларуси и губернатор Мурманской области.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики (с учетом Санкт-Петербурга). И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить – миллионы тонн, чтобы развивать это направление.
Ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает 100 миллионов долларов. По итогам первого полугодия он вырос почти на четверть, но в основном за счет импорта. Белорусский экспорт в этот российский регион упал на 20 %. Дисбаланс нужно восстанавливать. Тем более Минску есть что предложить. От городского транспорта до снегоуборочной техники и карьерных самосвалов.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:
Наши компании приняли решение больше не взаимодействовать, хотя европейские компании хотят вернуться, чтобы обеспечивать нас техникой, но мы приняли решение работать с белорусским производителем. То же самое с автобусами, с троллейбусами, шахтным оборудованием.
Совместных проектов много. Например, в Мурманской области при участии белорусских подрядчиков построят металлургический завод. Также сейчас активно прорабатывается идея создания в условиях Арктики научно-технического парка высоких технологий для привлечения технологических разработок россиян и белорусов. Эксперты уверены: Беларусь и Россия могут и должны вместе осваивать Арктику.
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