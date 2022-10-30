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«Это будет бомба». Как Беларусь собирается сотрудничать с Мурманском?

30 октября 2022 18:45
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

«Это будет бомба». Как Беларусь собирается сотрудничать с Мурманском?-1

Мурманск называют столицей Арктики. Здесь берет начало Северный морской путь. Здесь находится база арктического ледокольного флота. Здесь на западном берегу Кольского залива скоро построят терминал для белорусских грузов. Детали сотрудничества в сентябре в Минске обсудили президент Беларуси и губернатор Мурманской области.  

«Это будет бомба». Как Беларусь собирается сотрудничать с Мурманском?-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики (с учетом Санкт-Петербурга). И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить – миллионы тонн, чтобы развивать это направление.  

Ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает 100 миллионов долларов. По итогам первого полугодия он вырос почти на четверть, но в основном за счет импорта. Белорусский экспорт в этот российский регион упал на 20 %. Дисбаланс нужно восстанавливать. Тем более Минску есть что предложить. От городского транспорта до снегоуборочной техники и карьерных самосвалов.  

«Это будет бомба». Как Беларусь собирается сотрудничать с Мурманском?-7

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:  
Наши компании приняли решение больше не взаимодействовать, хотя европейские компании хотят вернуться, чтобы обеспечивать нас техникой, но мы приняли решение работать с белорусским производителем. То же самое с автобусами, с троллейбусами, шахтным оборудованием.  

«Это будет бомба». Как Беларусь собирается сотрудничать с Мурманском?-10

Совместных проектов много. Например, в Мурманской области при участии белорусских подрядчиков построят металлургический завод. Также сейчас активно прорабатывается идея создания в условиях Арктики научно-технического парка высоких технологий для привлечения технологических разработок россиян и белорусов. Эксперты уверены: Беларусь и Россия могут и должны вместе осваивать Арктику.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Андрей Чибис # Фотофакт

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