«Это будет бомба». Как Беларусь собирается сотрудничать с Мурманском?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Мурманск называют столицей Арктики. Здесь берет начало Северный морской путь. Здесь находится база арктического ледокольного флота. Здесь на западном берегу Кольского залива скоро построят терминал для белорусских грузов. Детали сотрудничества в сентябре в Минске обсудили президент Беларуси и губернатор Мурманской области.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики (с учетом Санкт-Петербурга). И я все-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет бомба. Если у нас хорошо пойдет сотрудничество, мы серьезно можем добавить – миллионы тонн, чтобы развивать это направление.

Ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает 100 миллионов долларов. По итогам первого полугодия он вырос почти на четверть, но в основном за счет импорта. Белорусский экспорт в этот российский регион упал на 20 %. Дисбаланс нужно восстанавливать. Тем более Минску есть что предложить. От городского транспорта до снегоуборочной техники и карьерных самосвалов.