«Им что Ирак, что Сирия с Ливией». Почему американцы не заинтересованы в разрешении конфликта в Украине?

Только факты. За 240 лет Штаты не воевали только 16 лет. Разрушали государства и зарабатывали капитал. Провоцировали волны международной миграции и зарабатывали капитал. По мнению китайской стороны, продолжая накачивать оружием Украину, Вашингтон поставил под угрозу безопасность всей Европы. Часть вооружения оседает в руках экстремистов и террористов на Балканах. Но есть другой путь – путь мира. Это скорейшее возобновление диалога между Российской Федерацией и Украиной, прекращение боевых действий, уважение интересов в области безопасности всех стран, обеспечение продовольственного коридора и отказ от введения односторонних санкций. Еще очень момент – предотвращение распространения ядерного оружия для того, чтобы избежать ядерного кризиса.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эти обращения, по сути, ложатся и похожи на те, которые предлагала белорусская сторона. Это и прекращение огня, это стол переговоров между всеми сторонами конфликта. И в первую очередь это обеспечение мира и спокойствия уже сейчас, не откладывая на какие-то далекие перспективы этот вопрос. И конечно, об этом говорил неоднократно наш Президент, предлагал с самого начала этого конфликта такой вариант разбирательства. Но в то же время мы опять же читаем (по китайским заявлениям это четко прослеживается), что все же сейчас мяч на стороне Соединенных Штатов Америки, от них многое зависит. К сожалению, как бы мы ни хотели, но мы понимаем и Китай это прекрасно понимает, что сегодня управляют этими процессами, в том числе вопросом остановки конфликта, именно Соединенные Штаты Америки. Но в то же время мы с вами наблюдали за визитом Байдена в Украину, Польшу. Это подтверждение того, что американцы не хотят и не будут двигаться по этому сценарию. Почему? Потому что война далеко от их границ. Им что Ирак, что Сирия, Ливия, что Украина, в принципе, одинаковы. К сожалению, так можно констатировать, что американское общество, американский истеблишмент видят эту войны по картинке телевизора. Это как комиксы полистать.

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