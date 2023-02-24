Седьмой континент появился на Земле. И состоит он из мусора – посмотрите

Пластиковое загрязнение не просто страшилка из выступлений «Гринписа» и Греты Тунберг. Особый ущерб планете наносит обычный полиэтиленовый мешок, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Пластиковое загрязнение не просто страшилка из выступлений «Гринписа» и Греты Тунберг. Особый ущерб планете наносит обычный полиэтиленовый мешок, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов компании по обращению с отходами:
Полимеры разлагаются в связи со своей химической структурой огромное количество времени. Это десятки, сотни лет. Раз они не разлагаются, их объем не уменьшается – соответственно, горка растет.
Седьмой континент планеты. Так окрестили одну из самых больших мусорных свалок на Земле – большое мусорное пятно в Тихом океане. Площадь этого огромного острова отходов уже сопоставима с площадью России. Считается, что основная часть мусора огромного тихоокеанского пятна состоит из пластика.
Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:
Самый большой остров – 16 тысяч километров квадратных. Это площадь загрязнения. Представляете, что это? Это одно пятно, которое не дает попадать свету, что губит не только наземную, но и подводную жизнь, начиная от кораллов, заканчивая микроорганизмами и рыбами.
Ученые предупреждают: если человечество не откажется от одноразовых бутылок, пакетов и стаканчиков, к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. А последствия мы будем расхлебывать еще очень долго.
Алексей Вододохов:
Более 260 видов животных, проглатывая пластик, наносят себе вред. В год 400 тысяч морских млекопитающих, которые проглотили пластик либо запутались в пластиковых сетях, погибают.
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