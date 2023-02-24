Седьмой континент появился на Земле. И состоит он из мусора – посмотрите

Пластиковое загрязнение не просто страшилка из выступлений «Гринписа» и Греты Тунберг. Особый ущерб планете наносит обычный полиэтиленовый мешок, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов компании по обращению с отходами:

Полимеры разлагаются в связи со своей химической структурой огромное количество времени. Это десятки, сотни лет. Раз они не разлагаются, их объем не уменьшается – соответственно, горка растет.

Седьмой континент планеты. Так окрестили одну из самых больших мусорных свалок на Земле – большое мусорное пятно в Тихом океане. Площадь этого огромного острова отходов уже сопоставима с площадью России. Считается, что основная часть мусора огромного тихоокеанского пятна состоит из пластика.

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:

Самый большой остров – 16 тысяч километров квадратных. Это площадь загрязнения. Представляете, что это? Это одно пятно, которое не дает попадать свету, что губит не только наземную, но и подводную жизнь, начиная от кораллов, заканчивая микроорганизмами и рыбами.