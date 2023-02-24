МИД КНДР: продолжение США враждебных действий может быть воспринято объявлением войны

Провокационные мероприятия со стороны Соединенных Штатов Америки такие, как военные учения или базирование вооружений на Корейском полуострове, могут быть расценены объявлением войны.

Такое заявление сделал глава департамента внешнеполитического ведомства КНДР по делам США Квон Чжон Гын, пишет РИА Новости. Дипломат отметил, что для деэскалации напряженности Америка должна незамедлительно прекратить военные учения, а также размещение стратегических вооружений рядом с границами КНДР.