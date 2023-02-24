Медали из переработанного металла и парк на месте свалки. Что делают в разных странах для спасения экологии?
Сегодня борьба с мусором в повестке дня многих стран. Необычный способ применения отходов придумали в Японии. Например, знаменитые медали для Олимпиады-2020 в Токио были сделаны из металла, который полностью добыт из отработавшей техники, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
В итоге из почти 79 тонн отходов удалось получить 30 килограммов золота, более 4 тысяч килограммов серебра и почти 3 тысячи килограммов бронзы. Извлекать прибыль из мусора научились и в США.
Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:
Самый крупный полигон по обращению с отходами находится в США, в штате Лас-Вегас. Он занимает порядка 900 гектаров, где осуществляется весь спектр обращения с отходами, начиная от изготовления RDF-топлива и использования пластика, использованной оргтехники, заканчивая биогазом. Там добывают биогаз. Практически 20 % биогаза, добываемого в США, добывается на данном полигоне.
В мире уже был опыт успешной рекультивации мусорных свалок. Сегодня в парке Ариэля Шарона на территории Хирии в Израиле цветут цветы, благоухают пряные травы и поют птицы. А ведь еще каких-то 20 лет назад это была самая крупная свалка земли обетованной. 60-метровую гору мусора сумели превратить в зону отдыха. Сюда каждые выходные приезжают тысячи туристов.
Победить мусор планируют и в Беларуси. Сегодня полным ходом идет рекультивация полигона под Минском.
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «МГЖХ»:
После того как полигон выведен из эксплуатации, требуется время для стабилизации данной территории. Что касается полигона «Прудище», там проводятся мероприятия по посадке зеленых насаждений, по восстановлению покрытия откосов, которые вымываются под влиянием погодных условий. Завозится грунт, сеется трава. С каждым годом эта территория превращается в озелененную.
Иреней Семашко, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:
По итогам исследования, которое проводило РУП «Бел НИЦ «Экология» относительно морфологического состава, в Беларуси далеко не худший уровень загрязнения отходами. На очень большой процент разделения отходов, поступающих от населения, большой процент использования: около 45-50 % – использование отходов производства, в районе 30 % – использование отходов потребления.
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