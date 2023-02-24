Медали из переработанного металла и парк на месте свалки. Что делают в разных странах для спасения экологии?

Сегодня борьба с мусором в повестке дня многих стран. Необычный способ применения отходов придумали в Японии. Например, знаменитые медали для Олимпиады-2020 в Токио были сделаны из металла, который полностью добыт из отработавшей техники, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В итоге из почти 79 тонн отходов удалось получить 30 килограммов золота, более 4 тысяч килограммов серебра и почти 3 тысячи килограммов бронзы. Извлекать прибыль из мусора научились и в США.

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:

Самый крупный полигон по обращению с отходами находится в США, в штате Лас-Вегас. Он занимает порядка 900 гектаров, где осуществляется весь спектр обращения с отходами, начиная от изготовления RDF-топлива и использования пластика, использованной оргтехники, заканчивая биогазом. Там добывают биогаз. Практически 20 % биогаза, добываемого в США, добывается на данном полигоне.

В мире уже был опыт успешной рекультивации мусорных свалок. Сегодня в парке Ариэля Шарона на территории Хирии в Израиле цветут цветы, благоухают пряные травы и поют птицы. А ведь еще каких-то 20 лет назад это была самая крупная свалка земли обетованной. 60-метровую гору мусора сумели превратить в зону отдыха. Сюда каждые выходные приезжают тысячи туристов.

Победить мусор планируют и в Беларуси. Сегодня полным ходом идет рекультивация полигона под Минском.