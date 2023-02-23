Президент Беларуси: «Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться»

Александра Лукашенко подробно расспросили о белорусско-китайских отношениях, но все же, с учетом масштабной геополитической перестройки, большое внимание глобальным событиям и ключевым игрокам. Глава корпункта информагенства Синьхуа в Беларуси Лу Цзиньбо спросил о том, как Александр Лукашенко сегодня оценивает позиции Китая. Глава нашей страны посоветовал внимательно прислушиваться к заявлениям Си Цзиньпина, которые прозвучат в самое ближайшее время.

Новости Беларуси. Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 23 февраля озвучил глава нашего государства. Взгляд из Минска снова в фокусе внимания международных медиа. На этот раз Александр Лукашенко ответил на вопросы сразу двух СМИ из Поднебесной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я оцениваю очень просто. Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. Я знаю, сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине. Прошу обратить внимание, что это такой необычный для китайской политики шаг. Китайцы всегда аккуратные, осторожные. Туда, куда не надо – они не лезут. Если они понимают, что это не даст искомого результата, требуемого – они тоже не станут делать в этом направлении шаги. Так вот, если Китай решил озвучить свою позицию таким образом, из уст высшего должностного лица, Си Цзиньпина – это будет иметь серьезные последствия. И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано – это тоже будет иметь серьезные последствия.

Поэтому я просто, забегая наперед, советую тем, кому будет адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез. И сделать определенные шаги. Вот это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе. Ясно, что это будет заявление не на конфронтацию, как это сделал президент США в Киеве. Война, война, война… Давайте, бейте друг друга, убивайте и так далее. Мы вам дадим чем убивать. Оружие дадим. Я уверен, что это выступление явится венцом всей миролюбивой политики Китая. Это я 100 % убежден. Иначе просто быть не может. Вот это – образец этой миролюбивой политики. Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник США – это Китай. И американцы это и не скрывают.