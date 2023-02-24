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Савиных: «США блокируют возможность переговоров и заинтересованы в затягивании военных действий»

24 февраля 2023 13:56
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Беларусь продолжает работу в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на многочисленные попытки запретить приезд наших парламентариев.  

Савиных: «США блокируют возможность переговоров и заинтересованы в затягивании военных действий»-1

Обстановка на полях сессии остается напряженной. Основное давление ожидаемо пришлось на Россию, Беларусь и саму Австрию, проявившую смелость пригласить якобы агрессоров. В результате около 20 европейских государств бойкотировали встречу. Тем не менее сессия состоялась, ее основной повесткой стал вопрос урегулирования конфликта в Украине. Как отметил глава белорусской делегации Андрей Савиных, за дипломатическое решение вопроса выступили лишь некоторые делегации. Однако как только конфликт закончится, Европа будет обязана понести ответственность за свои действия, в том числе финансовую для восстановления тех разрушений, которые были нанесены западным оружием.

Савиных: «США блокируют возможность переговоров и заинтересованы в затягивании военных действий»-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Доминант западного мира Соединенные Штаты Америки блокируют возможность переговоров и заинтересованы в затягивании военных действий. Мы в Беларуси уже имели возможность в этом убедиться. В отдельных выступлениях раздавались заявления, что установление мира требует увеличения поставок наступательных летальных вооружений в Украину. В связи с этим я хотел бы отметить, что мы знаем, что страны Запада поставляют летальное оружие, поощряют своих граждан принимать участие в вооруженных столкновениях в качестве наемников.  

Савиных: «США блокируют возможность переговоров и заинтересованы в затягивании военных действий»-7

Эксперты сходятся во мнении, что на данный момент Запад к мирному урегулированию конфликта не готов. Ранее латвийский депутат оскорбил российских парламентариев прямо на заседании с использованием нецензурных слов. После чего делегация покинула зал. Хотя ранее участие России в сессии давало надежду на скорый мир.  

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# Международная политика # Андрей Савиных # Фотофакт

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