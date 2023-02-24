15 млрд тонн отходов хранится на Земле. Шокирующие факты о мировой экологии

Начало XX века – переломный момент в истории. Строятся фабрики и заводы. Промышленная революция захватила мир. Технический прогресс, изобретение искусственных материалов и массовое производство породило новую проблему человечества – мусор, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Екатерина Нестюк, консультант управления регулирования обращения с отходами Минприроды:

Если посмотреть статистику за десятилетие, все отходы планомерно количественно увеличиваются. Связано это с тем, что растет производство, благосостояние потребительское, способность людей увеличивается, с тем, какую продукцию производят и продают.

Тогда же возник и вопрос, что делать с мусором. Опасные отходы было решено вывозить из Европы в Африку. Эмиграция мусора проблему не решила, а лишь усугубила. Так, в одночасье один из самых больших континентов превратился в помойку планетарного масштаба. На побережье Атлантического океана выросли огромные свалки, надолго оставив эти земли бесплодными.

Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов компании по обращению с отходами:

Полигоны отходов сегодня растут с космическими скоростями. Объем поступаемых на захоронение отходов с каждым годом все больше.

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:

Наиболее неблагоприятная ситуация в сфере обращения с отходами, в сфере захоронения и использования отходов обстоит в странах Африки, Юго-Восточной Азии и в первую очередь Индии. Как правило, в данных странах не применяются утилизационные сборы, что приводит к тому, что отходы в хаотичном порядке попадают в места их накопления. Там они фактически и захораниваются. И это приводит к очень неблагоприятной санитарной обстановке.

Промышленная революция, спрос и массовое производство уронило цены на товары. Люди перестали бережно относиться к вещам. Масло в огонь подливают маркетологи. Производителям просто невыгодно создавать долговечные товары. Телефоны мы меняем раз в пару лет, компьютеры больше не работают десятилетиями, одежда перестала переходить по наследству. Миром правит культ потребления.

Иреней Семашко, младший научный сотрудник отдела обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:

С каждым годом нарастают объемы промышленности. Образуется гораздо большее количество выбросов, чем в предыдущие годы, гораздо большее количество продукции. Очень часто, увеличивая объемы, промышленные компании ухудшают качество, удешевляют производство и материалы. Мы получаем большое количество отходов.

Современный уровень производства и потребления плодит мусор в геометрической прогрессии. Возникает замкнутый круг. Промышленность не может не производить, потребитель не может не приобретать. И если раньше основная масса отходов человека – это была органика, пищевые отходы, сегодня все в корне изменилось. Вячеслав Дорощенко:

Львиную долю отходов, которые образуются от потребления, составляют тара и упаковка. Посмотрите на свою тару, то, в чем мы покупаем продукты, вещи повседневного пользования либо долгосрочного. Это упаковка, которая состоит либо из бумаги, картона и всего, что с этим связано, какая-то полимерная упаковка либо стеклянная упаковка. Достаточно упаковку складывать в отдельный пакет и выносить в отдельный, предназначенный для этого контейнер.

Ежегодно человечество производит более 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. По прогнозам, к 2050 году эта цифра приблизится к 3,5 миллиарда тонн. Свою лепту в мусорный кризис вносят и белорусы. Ежегодно в нашей стране каждый человек оставляет после себя около 500 килограммов мусора. Пластик, одежда, обои, батарейки, электроника. При захоронении эти вещи разлагаются сотни лет. При этом многим бытовым отходам можно подарить вторую жизнь. Алексей Вододохов:

Каждый человек в день образует более 1 килограмма отходов. Посчитайте, сколько отходов в мире образуется. На данный момент подсчитано, что около 15 миллиардов тонн отходов хранится на нашей бренной земле. 15 миллиардов тонн – это те отходы, которые не вовлечены во вторичный оборот. Самая большая проблема – это проблема с отходами пластика.

Артем Шкрыль, заместитель директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Бумага, стекло, пластик – это наиболее массовые виды вторичных материальных ресурсов, твердых коммунальных отходов, которые в настоящий момент используются. Если говорить о перспективах, то мы уже используем порядка 80-90 % всей бумаги в стране. По пластику у нас есть еще куда расти. Процент использования пластика не превышает 50 % от объема его образования. Это в первую очередь связано с тем, что не весь пластик в стране может перерабатываться. Гигантские свалки провоцируют смертоносные катаклизмы. Вот где настоящий ад на Земле – смотрите здесь.