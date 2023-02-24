Китай предложил план прекращения украинского кризиса. Кто не хочет вернуть мир Европе?

Остановить часы судного дня и вернуть мир Европе. Китай предоставил свой план по урегулированию ситуации в Украине. Взвешенная позиция в каждом из 12 пунктов предложения от внешнеполитического ведомства Поднебесной. Такие инициативы перекликаются с предложениями официального Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О целях воинственного поведения США и увещеваниях по-восточному – материал Евгения Пустового.

Украину США превратила в анти-Россию. Чтобы ослабить 1/6 часть суши и превратить Россию в анти-Китай. По-другому они не умеют. Только стравливать государства между собой. Это всегда приносило победу звездно-полосатому гегемону. Но на этот раз не так. Внешнеполитическое ведомство Поднебесной предложило 12 пунктов мира для мира.

Ван Вэнбинь, представитель МИД Китая:

Мы всегда придерживались позиции, что все усилия по мирному урегулированию кризиса должны поощряться и поддерживаться. Китай готов продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса на основе документа с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Почему американцы не заинтересованы в разрешении конфликта в Украине?

Боррель бахвалился: Европа – это сад. Похоже, этот сад США превращает в джунгли. Вся европейская промышленность зависит от двух слагаемых: доступный российский газ и комплектующие из Китая. С Россией Европу заставили порвать. Теперь нарушают логистические связи с Китаем. Пограничные барьеры Варшавы точно пользы ни для Польши, ни для всей Европы не приносят. Обычный элемент экономической войны.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Соединенные Штаты Америки уже пытались принудить к сотрудничеству Китай – так, как они сделали с Японией в свое время. Но китайцы – очень умные люди, они понимают, что один раз попадись в эту ловушку и ты больше никогда оттуда не выпрыгнешь, как и многие страны европейские, которые попали на американский крючок. Причем опять же многие государства не просто финансово обслуживают, а в военной сфере обслуживают интересы американского государства. И как бы они ни хотели сегодня выпрыгнуть из этой ловушки, им просто американцы не дадут. Китайцы это прекрасно понимают, поэтому они аккуратно, спокойно, как это принято в китайских политических традициях, тоже гнут свою линию. Но в отличие от американцев они это делают аккуратно.