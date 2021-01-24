Хронология событий в США. Простые американцы довольны таким развитием ситуации?

Новости США. «Вот она, наша демократия», – такими словами потрясли мир вооруженные люди в Америке. Потрясывая оружием над головами – так они выражали свое отношение к происходящим событиям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Действительно, от такого института демократии, о котором нам с таким упоением рассказывали многочисленные интернет-учителя, похоже, осталось только имя. Когда говорят, что события в Беларуси уникальны, смотрите видео из США и России. Когда говорят про некий путь, особенный, глубинный, смотрите видео из США и России. Когда нам говорят, что при честной победе не бывает маршей, они бывают только при подтасовках результатов на выборах, смотрите видео из США и России. Когда нам говорят о невероятных белорусах, смотрите видео про не менее невероятных американцев и россиян. Наверное, сложно найти белоруса, который был бы за насилие и против свободной и независимой Беларуси. Но мы точно не уникальны, если нами вот так беспардонно манипулируют школьники в Telegram и TikTok. Мы точно не уникальны, если методы, как вывести людей на улицы, одинаково работают в разных уголках планеты. Если методы, которыми нами манипулируют и пытаются что-то изменить в стране, одинаково эффективны в Беларуси, России или США.

Так кому это выгодно на самом деле? Кто же тот незримый повелитель судеб простых людей, кто там умело всем руководит и так четко дергает за либеральные ниточки куколки под названием «политические свободы»? Кристина Федорович изучила хронологию событий в США и заметила интересную деталь: простые американцы, похоже, не очень довольны таким развитием истории своей страны.

В истории США новая страница. Правда, ее эпиграф был весьма сомнителен и не свойственен праздничной атмосфере. Словно город-крепость, окруженный со всех сторон колючей проволокой и ограждениями. «Сейчас я не узнаю этот город». Как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена? Так выглядела подготовка к главному событию в политической жизни США. Вашингтон получил статус полупустого города в день инаугурации 46-го президента. Аллея перед Капитолием выглядела весьма непривычно: вместо толп зрителей – 200 тысяч американских флагов. И на это две причины – коронавирус и опасения возникновения массовых беспорядков.

Из непривычного: впервые за полтора века не было на инаугурации уходящего лидера. Утром в среду, 20 января, Трамп покинул Белый дом и отправился на военную базу в Мэриленде. Там его встретили артиллерийским салютом, и он последний раз выступил в должности президента. Последняя речь Дональда Трампа в должности президента США. Вот о чём он говорил

Кстати, возвращаясь к инаугурации, многие искали, что называется, скрытый смысл. И нашли. Обратим внимание на наряд нового вице-президента США Камалы Харрис. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон. Оттенок непростой: смешение голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть призыв к единению нации. И редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм, в тон и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок. «Все сходят с ума». Что говорят американцы о ситуации в США?

Но главным, так скажем, опасением была не столько инаугурация, сколько последствия. Процесс по импичменту Дональду Трампу стартует 8 февраля. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл обвинил Трампа в провокациях, которые привели к нападению людей на Капитолий в Вашингтоне 6 января. И слова о «верховенстве закона» звучат сегодня в Америке значительно чаще, чем упоминания обо всех других поправках, гарантирующих различные свободы. Образцовая демократия пошатнулась.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:

Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса. Эти картины вызвали у меня гнев и печаль. Основное правило демократии состоит в том, что после выборов есть победители и есть проигравшие. И те, и другие должны сыграть свою роль с порядочностью и ответственностью, чтобы победила сама демократия.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады:

Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах. Насилие никогда не сможет подавить волю народа.

Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам:

В США вернулся бумеранг цветных революций. Беспорядки в Вашингтоне могут привести к кризису американской системы власти. Американское общество оказалось расколото надвое. Хотя демократы взяли верх не только на выборах президента, но и сохранили большинство в Палате представителей, о стабильности политической системы США говорить вряд ли приходится. Она разбалансирована в условиях, когда легитимность президентских выборов оспаривается столь значительным числом граждан.

В США уже предъявили обвинения более чем 120 участникам штурма Капитолия. После инаугурации Байдена на улицах американских городов тише не стало. Акции заканчиваются жестким разгоном и задержаниями. Тем временем работа в Белом доме кипит. Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Но, как ни крути, имидж новоизбранного президента уже слегка подпорчен. Солдаты, которые охраняли церемонию, стали внезапно никому не нужны. Их отправили в бетонный подвал, на парковку, где им пришлось коротать время между дежурствами.

Джеймс Инхоф, сенатор от штата Оклахома:

Я был шокирован и очень зол прошлой ночью. Я узнал из новостей, что кто-то из полиции сказал гвардейцам, что им не рады в Конгрессе и что они должны отдыхать где-то еще, их отправили не куда-нибудь, а на парковку! У них по 12 дежурств в день на ногах, а их послали на парковку. Извинения и доставленная еда погоды не сыграют. Это, согласитесь, неприятный удар.